Масштабный пожар охватил рынок в Хмельнике Винницкой области
Киев • УНН
На рынке в Хмельнике Винницкой области вспыхнул пожар на площади 800 квадратных метров. На месте происшествия работают более 50 спасателей и 14 единиц техники.
В Винницкой области в городе Хмельник продолжается ликвидация масштабного пожара на территории крытого рынка. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Пожар возник сегодня вечером, около 20:30.
Площадь возгорания 800 кв.м.
На месте задействованы подразделения ГСЧС в составе более 50 чел. личного состава и 14 единиц спецтехники.
Чрезвычайники делают все возможное, чтобы как можно быстрее локализовать пламя.
Масштабный пожар охватил рынок в Хмельнике Винницкой области
На рынке в Хмельнике Винницкой области вспыхнул пожар на площади 800 квадратных метров. На месте происшествия работают более 50 спасателей и 14 единиц техники.
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