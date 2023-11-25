Масштабный пожар охватил рынок в Хмельнике Винницкой области

В Винницкой области в городе Хмельник продолжается ликвидация масштабного пожара на территории крытого рынка. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Пожар возник сегодня вечером, около 20:30.

Площадь возгорания 800 кв.м.

На месте задействованы подразделения ГСЧС в составе более 50 чел. личного состава и 14 единиц спецтехники.

Чрезвычайники делают все возможное, чтобы как можно быстрее локализовать пламя.