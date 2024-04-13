Кристалину Георгиеву избрали на должность директора-распорядителя МВФ на второй срок

Исполнительный совет Международного валютного фонда, единогласно поддержал избрание Кристалины Георгиевой на второй пятилетний срок на посту директора-распорядителя, который начнется 1 октября 2024 года. Пишет УНН со ссылкой на МВФ.

В соответствии с процедурой, которая была установлена 13 марта 2024 года, Совет провел несколько заседаний, в ходе которых, в частности, обсуждали кандидатуру госпожи Георгиевой, которая была единственной претенденткой на должность.

Совет МВФ высоко оценил эффективное лидерство Кристалины Георгиевой, которая успешно руководила фондом во время глобальных вызовов. При ее руководстве МВФ одобрил более 360 миллиардов долларов нового финансирования с начала пандемии для 97 стран, облегчил обслуживание долга для беднейших членов, ввел новые финансовые механизмы и увеличил фондовые квоты. Важным достижением было введение третьего представителя стран Африки к югу от Сахары в Совет директоров МВФ.

"Заглядывая в будущее, Наблюдательный Совет приветствует постоянный акцент г-жи Георгиевой на вопросах макроэкономической и финансовой стабильности, а также обеспечение того, чтобы Фонд продолжал адаптироваться и развиваться для удовлетворения потребностей всех своих членов. Она признает ее сосредоточенность на укреплении поддержки Фондом своих членов путем эффективного консультирования по вопросам политики, развития потенциала и финансирования. Наблюдательный Совет с нетерпением ждет продолжения тесного сотрудничества с Директором-распорядителем", - пишут в заявлении.

Напомним

МВФ признал долг Украины устойчивым и не планирует реструктуризации или списания долгов перед МВФ, поскольку периметр реструктуризации долга не включает многосторонние долги.