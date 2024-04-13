Кристалину Георгиеву избрали на должность директора-распорядителя МВФ на второй срок

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  127368 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  128596 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  130430 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  151735 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  124892 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  136389 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  161476 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139704 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134351 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117771 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

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Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

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Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

9 апреля 2024, 13:31  •  280301 просмотра

Кристалину Георгиеву избрали на должность директора-распорядителя МВФ на второй срок

Кристалина Георгиева была единогласно утверждена на второй пятилетний срок в должности директора-распорядителя МВФ, начиная с 1 октября 2024 года, и получила высокую оценку за эффективное руководство во время глобальных вызовов.

Экономика •   •  1952 просмотра
Кристалину Георгиеву избрали на должность директора-распорядителя МВФ на второй срок

Германия передаст Украине еще одну систему Patriot

Германия передаст Украине еще одну систему противовоздушной обороны Patriot в дополнение к ранее поставленным и запланированным системам, которые помогут отражать российские воздушные удары.

Война •   •  8069 просмотра
Германия передаст Украине еще одну систему Patriot

Зеленский осмотрел новейшие образцы оружия и заслушал доклад по их применению на фронте

В День работника оборонно-промышленного комплекса Президент Зеленский осмотрел новейшую военную технику и вооружение, заслушал доклад об объемах их производства и использования на фронте.

Война •   •  8612 просмотра
Зеленский осмотрел новейшие образцы оружия и заслушал доклад по их применению на фронте

Иран заявил о захвате связанного с Израилем грузового судна: Израиль предупредил о последствиях эскалации и призвал к санкциям против Тегерана

Иранский Корпус стражей исламской революции захватил грузовое судно, связанное с Израилем, вблизи Ормузского пролива, что привело к эскалации напряженности, поскольку Израиль предупредил о последствиях и призвал к санкциям против Ирана.

Новости Мира •   •  7541 просмотра
Иран заявил о захвате связанного с Израилем грузового судна: Израиль предупредил о последствиях эскалации и призвал к санкциям против Тегерана

В курортной Анталии произошла авария на фуникулере: один человек погиб, 10 - пострадали

Один человек погиб и 10 получили ранения в результате аварии на фуникулере в Анталии, Турция, где часть опоры оторвалась и ударилась о кабину, в результате чего люди упали на скалистый участок.

Новости Мира •   •  7704 просмотра
В курортной Анталии произошла авария на фуникулере: один человек погиб, 10 - пострадали

Украинский режиссер Таню Муиньо сняла клип для Дуа Липы

Украинский режиссер Таню Муиньо объявила в Instagram, что стала режиссером клипа на песню Дуа Липы Illusion.

Культура •   •  11158 просмотра
Украинский режиссер Таню Муиньо сняла клип для Дуа Липы

С начала года СБУ открыла 352 дела о государственной измене

В 2024 году СБУ возбудила 352 уголовных дела за государственную измену, 807 - за коллаборационизм, 108 - за содействие государству-агрессору и 66 - за передачу врагу сведений о Вооруженных силах Украины, с многочисленными обвинительными приговорами в каждой категории.

Война •   •  9879 просмотра
С начала года СБУ открыла 352 дела о государственной измене

россияне расстреляли гражданское авто в пограничье Черниговской области, погиб мужчина, который вез продукты местным - ОВА

Гражданский мужчина был убит российскими войсками, когда доставлял еду жителям приграничья Черниговской области.

Война •   •  9556 просмотра
россияне расстреляли гражданское авто в пограничье Черниговской области, погиб мужчина, который вез продукты местным - ОВА

Более 4 миллионов украинцев за сезон переболели ОРВИ, гриппом и COVID-19

За неделю с 1 по 7 апреля ОРВИ, гриппом и COVID-19 заболели 121 584 украинца, из них 1 272 новых случая COVID-19.

COVID-19 •   •  8509 просмотра
Более 4 миллионов украинцев за сезон переболели ОРВИ, гриппом и COVID-19

В рф целая область уходит под воду: подтоплено более 30 тысяч жилых домов

Почти 30 000 жилых домов и дачных участков были затоплены в российской оренбургской области из-за сильного наводнения, более 13 000 человек были эвакуированы, а сотни обратились за медицинской помощью.

Новости Мира •   •  9088 просмотра
В рф целая область уходит под воду: подтоплено более 30 тысяч жилых домов