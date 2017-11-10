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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 13738 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 30608 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 41777 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 47831 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 44126 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 91115 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 99070 просмотра

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Крымскому активисту Балуху в суд вызвали "скорую"

Крымскому активисту Балуху в суд вызвали "скорую"

Киев  •  УНН

 • 9649 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Сегодня во время заседания подконтрольного Кремлю Раздольненского районного суда оккупированного Крыма активисту Владимира Балуху, которого обвиняют в хранении боеприпасов, стало плохо, ему вызвали "скорую помощь". Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.

Как отмечается, В.Балух не может стоять из-за боли в спине. Заседание суда отложили на несколько часов.

Напомним, что Роздольненский районный суд Крыма 7 ноября начал судебный процесс по делу В.Балух.

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В августе суд приговорил В.Балух до трех лет и семи месяцев колонии общего режима, а также штрафа в размере десяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Однако при рассмотрении апелляционной жалобы приговор В.Балуха был отменен, и дело было отправлено на повторное рассмотрение.

ФСБ задержала В.Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что на чердаке дома, где живет В.Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита В.Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

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