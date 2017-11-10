Крымскому активисту Балуху в суд вызвали "скорую"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Сегодня во время заседания подконтрольного Кремлю Раздольненского районного суда оккупированного Крыма активисту Владимира Балуху, которого обвиняют в хранении боеприпасов, стало плохо, ему вызвали "скорую помощь". Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.
Как отмечается, В.Балух не может стоять из-за боли в спине. Заседание суда отложили на несколько часов.
Напомним, что Роздольненский районный суд Крыма 7 ноября начал судебный процесс по делу В.Балух.
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В августе суд приговорил В.Балух до трех лет и семи месяцев колонии общего режима, а также штрафа в размере десяти необлагаемых минимумов доходов граждан.
Однако при рассмотрении апелляционной жалобы приговор В.Балуха был отменен, и дело было отправлено на повторное рассмотрение.
ФСБ задержала В.Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что на чердаке дома, где живет В.Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита В.Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.