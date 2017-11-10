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Кримському активісту Балуху в суд викликали "швидку"

Кримському активісту Балуху в суд викликали "швидку"

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Сьогодні під час засідання підконтрольного Кремлю Роздольненського районного суду окупованого Криму активісту Володимира Балуху, якого обвинувачують в зберіганні боєприпасів, стало зле, йому викликали "швидку допомогу". Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.

Як зазначається, В.Балух не може стояти через біль у спині. Засідання суду відклали на кілька годин.

Нагадаємо, що Роздольненский районний суд Криму 7 листопада розпочав судовий процес у справі В.Балуха.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Москві активісти вийшли з плакатами на підтримку Балуха і Сенцова

У серпні суд засудив В.Балуха до трьох років і семи місяців колонії загального режиму, а також штрафу в розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Однак під час розгляду апеляційної скарги вирок В.Балуху був скасований, і справа була відправлена на повторний розгляд.

ФСБ затримала В.Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що на горищі будинку, де живе В.Балух, були виявлені 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист В.Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України, який знаходився на подвір'ї його будинку.

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