кремль усиливает оккупационное давление в Донецкой области: что ждет отказников паспортов рф

ukenru
Стартовал проект "Зимова єПідтримка": как подать заявку на получение 1000 грн
08:28 • 40101 просмотра

Стартовал проект "Зимова єПідтримка": как подать заявку на получение 1000 грн

Эксклюзив
Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта
 • 109858 просмотра

Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря
 • 126127 просмотра

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря

Эксклюзив
Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой
 • 132740 просмотра

Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой

Эксклюзив
Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)
 • 133245 просмотра

Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)

Эксклюзив
"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета
 • 124880 просмотра

"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета

Эксклюзив
Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым
 • 111867 просмотра

Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым

В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог
 • 125978 просмотра

В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог

Zelenskyy signed a law on raising taxes
 • 132228 просмотра

Zelenskyy signed a law on raising taxes

Эксклюзив
Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии
 • 132014 просмотра

Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Воздушные силы фиксируют движение вражеских дронов в трех областях Украины

Воздушные силы фиксируют движение вражеских дронов в трех областях Украины

 • 43542 просмотра
Как причастны Россия, Китай и ядерное оружие к неизвестным дронам над Британией-эксперт

Как причастны Россия, Китай и ядерное оружие к неизвестным дронам над Британией-эксперт

 • 53793 просмотра
Украина получит 52 миллиона евро на развитие транспортной инфраструктуры в рамках программы ЕС

Украина получит 52 миллиона евро на развитие транспортной инфраструктуры в рамках программы ЕС

 • 61299 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за приближения вражеского дрона с юга

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за приближения вражеского дрона с юга

 • 36828 просмотра
Вблизи границы с рф появился центр десантных операций НАТО

Вблизи границы с рф появился центр десантных операций НАТО

 • 51291 просмотра
публикации
АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

 • 122771 просмотра
Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

 • 121209 просмотра
Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

 • 135421 просмотра
Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

 • 146670 просмотра
Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

 • 167180 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Beatles '64": новый фильм Скорсезе об историческом визите группы в США

"Beatles '64": новый фильм Скорсезе об историческом визите группы в США

 • 63421 просмотра
Пять долгожданных зимних премьер: что посмотреть

Пять долгожданных зимних премьер: что посмотреть

 • 58227 просмотра
Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

 • 81193 просмотра
Бен Аффлек провел День благодарения со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер

Бен Аффлек провел День благодарения со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер

 • 93453 просмотра
Бешеный спрос: Лана Дель Рей проведет сразу два концерта в"Уэмбли"

Бешеный спрос: Лана Дель Рей проведет сразу два концерта в"Уэмбли"

 • 90906 просмотра
Актуальное
кремль усиливает оккупационное давление в Донецкой области: что ждет отказников паспортов рф

кремль усиливает оккупационное давление в Донецкой области: что ждет отказников паспортов рф

Киев  •  УНН

 • 3072 просмотра

Read in English

На оккупированной Донетчине "Единая Россия" выдала более 10 тысяч российских паспортов в 2024 году. С 2025 года жители без паспортов РФ потеряют все права.

россияне на временно оккупированных территориях Донецкой области выдали более 10 тысяч российских паспортов в 2024 году. С января следующего года жители без российских паспортов потеряют все права. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

кремль усиливает оккупационное давление. За 2024 год путинская "Единая Россия" выдала более 10 тысяч российских паспортов на ТОТ момент. Основная цель-пенсионеры и люди с инвалидностью

- указали в центре Нацсопротивления. 

Как сообщается, с 1 января 2025 года жителям ТОТ  без российского паспорта обещают лишение каких-либо прав. Отмечается, что это часть плана москвы по изменению демографии и легитимизации контроля над украинскими землями.

В центре Нацсопротивления отмечают, что принудительная паспортизация — это военное преступление.  Если вам известна информация о причастных к этим преступлениям, сообщайте сюда.

На оккупированной Херсонщине в школах устраивают "воспитательные уроки", чтобы запугать детей с проукраинской позицией - Сопротивление23 нояб. 2024, 13:15 • 32940 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Войнаполитика
donetskДонецк