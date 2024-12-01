кремль усиливает оккупационное давление в Донецкой области: что ждет отказников паспортов рф

россияне на временно оккупированных территориях Донецкой области выдали более 10 тысяч российских паспортов в 2024 году. С января следующего года жители без российских паспортов потеряют все права. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

кремль усиливает оккупационное давление. За 2024 год путинская "Единая Россия" выдала более 10 тысяч российских паспортов на ТОТ момент. Основная цель-пенсионеры и люди с инвалидностью - указали в центре Нацсопротивления.

Как сообщается, с 1 января 2025 года жителям ТОТ без российского паспорта обещают лишение каких-либо прав. Отмечается, что это часть плана москвы по изменению демографии и легитимизации контроля над украинскими землями.

В центре Нацсопротивления отмечают, что принудительная паспортизация — это военное преступление. Если вам известна информация о причастных к этим преступлениям, сообщайте сюда.

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