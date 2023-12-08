кремль будет использовать спортсменов на Олимпиаде как оружие в пропагандистской войне - Кулеба
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает международное сообщество осудить решение МОК разрешить российским и белорусским спортсменам соревноваться на Олимпийских играх в Париже.
Украина призывает международных партнеров осудить решение Международного олимпийского комитета о допуске россиян и белорусов к Олимпийским играм в Париже под нейтральным флагом. Об этом говорится в заявлении министр иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, передает УНН.
Детали
По его словам, МОК фактически дал россии зеленый свет на вооружение с помощью Олимпиады.
МОК фактически дал России зеленый свет на вооружение с помощью Олимпиады. Потому что Кремль будет использовать каждого российского и белорусского спортсмена как оружие в своей пропагандистской войне. Я призываю всех партнеров решительно осудить это позорное решение, которое подрывает олимпийские принципы
Напомним
Сегодня Международный олимпийский комитет допустил к Олимпийским играм-2024 атлетов из России и Беларуси. Они будут соревноваться под нейтральным статусом.
В ответ и.о. министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный заявил, что Украина осуждает решение МОК допустить российских и белорусских спортсменов к Играм-2024. По его словам, российские спортсмены имеют такие же паспорта, что и оккупанты, которые убивают украинцев.
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кремль будет использовать спортсменов на Олимпиаде как оружие в пропагандистской войне - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает международное сообщество осудить решение МОК разрешить российским и белорусским спортсменам соревноваться на Олимпийских играх в Париже.
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