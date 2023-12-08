кремль будет использовать спортсменов на Олимпиаде как оружие в пропагандистской войне - Кулеба

Украина призывает международных партнеров осудить решение Международного олимпийского комитета о допуске россиян и белорусов к Олимпийским играм в Париже под нейтральным флагом. Об этом говорится в заявлении министр иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, передает УНН.

Детали

По его словам, МОК фактически дал россии зеленый свет на вооружение с помощью Олимпиады.

МОК фактически дал России зеленый свет на вооружение с помощью Олимпиады. Потому что Кремль будет использовать каждого российского и белорусского спортсмена как оружие в своей пропагандистской войне. Я призываю всех партнеров решительно осудить это позорное решение, которое подрывает олимпийские принципы - заявил министр в соцсети Х.

Напомним

Сегодня Международный олимпийский комитет допустил к Олимпийским играм-2024 атлетов из России и Беларуси. Они будут соревноваться под нейтральным статусом.

В ответ и.о. министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный заявил, что Украина осуждает решение МОК допустить российских и белорусских спортсменов к Играм-2024. По его словам, российские спортсмены имеют такие же паспорта, что и оккупанты, которые убивают украинцев.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мы готовы бойкотировать Олимпийские игры в Париже, если рф и беларусь будут допущены - Шмыгаль