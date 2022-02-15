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Кравчук, Кучма и Ющенко обратились к подписантам Будапештского меморандума и призвали их доказать, что документ "не был простым обманом"

Киев • УНН

 • 32586 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Три президента Украины - Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко призвали подписантов Будапештского меморандума доказать, что документ "не был простым обманом". Об этом говорится в их совместном заявлении, обнародованном во вторник, 15 февраля, и посвященном гарантиям безопасности и территориальной целостности страны, предусмотренным данным документом, более известным как Будапештский меморандум, сообщает УНН.

Полный текст обращения

“Почти три десятилетия назад произошло событие, эхо которого будоражит мир сейчас. Пять ядерных держав обязались перед Украиной уважать ее независимость и территориальную целостность. Предоставление гарантий безопасности (а именно эти слова были в названии Будапештского меморандума, под которым поставили свои подписи супердержавы) стало условием добровольного отказа Украины от ее ракетно-ядерного потенциала. На тот момент он был третьим в мире, превосходя потенциалы Франции, Великобритании и КНР.

Теперь Украина может вспоминать торжественные обещания "большой четверки" (мы были благодарны, что к меморандуму присоединился Китай) разве что как издевательство. Еще в 2014 году Россия разрушила нашу территориальную целостность, оккупировав Крым и часть Донбасса. Сегодня с трех сторон на Украину направлена угроза дальнейшего военного вторжения. Мы оказались перед перспективой экономической блокады - энергетической с севера, морской с юга. Между тем недопустимость экономического давления на Украину тоже была зафиксирована как один из пунктов Будапештского меморандума.

Что же мы слышим в ответ на такие действия от тех участников соглашения, на чью защиту и на чью решимость мы должны были бы рассчитывать? Только призывы к их гражданам и дипломатам бежать из опасной Украины как можно быстрее. Только устрашающие предупреждения о вторжении как не сегодня, так завтра, которые уже нанесли огромный ущерб нашей экономике и сеют панику среди населения.
Только строгие предупреждения агрессору, что он заплатит какую-то "цену" (которая, правда, не будет включать "Северный поток-2" и SWIFT).

И это-все?

Когда в 1994-м великие державы заключали соглашение с Украиной, они фактически говорили: мы не хотим, чтобы ты стала с нами равной. Мы хотим сохранить свою монополию. Но мы предлагаем тебе в обмен на настоящую защиту нашу настоящую поддержку. Вот тебе наше слово - честное слово сильного.

Мы тогда поверили, хотя в том же 94-м году один из подписантов Будапештского меморандума в частном разговоре печально предупреждал: вас дурят.

Сегодня - решающий момент, когда еще можно доказать, что Будапештский меморандум не был простым обманом. Что сильный может быть честным и смелым. Что сила - не только в возможности угрожать тем, кто слабее, но и в умении держать собственное слово.

Так докажите свою истинную силу. Реально, действительно помогите тем, кто вам когда-то поверил. Сделайте наконец те шаги, которые способны остановить агрессора, а не подкрепить его веру в безнаказанность. Скажите наконец те слова, которые заставят его задуматься, а не насмешливо улыбаться.

Если сегодня мы проиграем - никаких Будапештских меморандумов больше не будет. Глядя на наш опыт, ни одна страна, которая может получить ядерное оружие, ни при каких обстоятельствах от него уже не откажется. Так что на кону сейчас не только судьба Украины и мировой авторитет. На кону - будущее безопасности всего мира.
Осознайте это. И имейте силу быть ответственными и мужественными!

Леонид Кравчук, Президент Украины (1991 - 1994 гг.)
Леонид Кучма, Президент Украины (1994 - 2005 гг.)
Виктор Ющенко, Президент Украины (2005 - 2010 гг.)

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