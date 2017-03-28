КПВВ в зоне АТО временно изменят режим работы

В связи с определенным увеличением пассажиро-транспортного потока через линию разграничения в зоне проведения АТО контрольные пункты въезда-выезда временно переходят на другой режим работы.

Согласно решению штаба антитеррористической операции с 29 марта до 4 апреля включительно пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться в новых временных рамках, которые устанавливаются для режима работы КПВВ, с 7.00 до 19.30.

Таким образом, время работы контрольных пунктов увеличивается, поскольку до этого они работали с 7.00 до 18.30.

Как сообщал УНН, иностранец пытался переместить через границу старинную саблю.