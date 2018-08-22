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Каждый пятый украинский подросток имеет беспрепятственный доступ к сигаретам

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 августа. УНН. Каждый пятый подросток в Украине считает, что имеет беспрепятственный доступ к сигаретам. Об этом свидетельствуют последние данные Европейского опроса учеников относительно употребления алкоголя и наркотиков (ESPAD), передает УНН.

Каждый пятый украинский подросток имеет беспрепятственный доступ к сигаретам

"При этом ребята чаще девушек считают, что не будут иметь никаких преград, если захотят получить сигареты (28,2% и 17,8% соответственно)", - говорится в результатах опроса.

Также результаты исследования установили, что опыт курения имеют 53,5% украинских учеников.

"Доля ребят, которые курили хотя бы один раз в течение жизни, существенно больше, чем доля девушек, и составляет 61,3% среди юношей и 44,3% среди девушек", - сообщают социологи.

Добавим, что в опросе ESPAD приняли участие 6 тыс. 674 респондента в возрасте 15-17 лет. В общем, было опрошено детей из 449 украинских учебных заведений.

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