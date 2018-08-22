Кожен п'ятий український підліток має безперешкодний доступ до цигарок
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Кожен п'ятий підліток в Україні вважає, що має безперешкодний доступ до цигарок. Про це свідчать останні дані Європейського опитування учнів щодо вживання алкоголю та наркотиків (ESPAD), передає УНН.
“При цьому хлопці частіше за дівчат вважають, що не матимуть жодних перепон, якщо забажають дістати цигарки (28,2% та 17,8% відповідно)”, — йдеться у результатах опитування.
Також результати дослідження встановили, що досвід куріння мають 53,5% українських учнів.
“Частка хлопців, які курили хоча б один раз протягом життя, є суттєво більшою, ніж частка дівчат, і становить 61,3% серед хлопців і 44,3% серед дівчат”, — повідомляють соціологи.
Додамо, що в опитуванні ESPAD взяли участь 6 тис. 674 респонденти віком 15-17 років. Загалом, було опитано дітей із 449 українських навчальних закладів.