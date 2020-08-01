Косюк открыл третий "Мясомаркет" в Николаеве

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 29246 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101534 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106422 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 133358 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110568 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131263 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102020 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102583 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104424 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102053 просмотра

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Актуальное
Косюк открыл третий "Мясомаркет" в Николаеве

Косюк открыл третий "Мясомаркет" в Николаеве

Киев  •  УНН

 • 26105 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Вчера, 31 июля, свою работу начал уже третий мясной магазин новой сети МХП Юрия Косюка. На этот раз — в Николаеве, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

“Для безопасности посетителей мероприятие прошло с соблюдением дистанции и всех карантинных норм. Особенностью открытия стало то, что благодаря коллаборации „Мясомаркета“ с уже существующей сетью „the МясКо“ перед посетителями предстает широкий выбор товаров: 180 различных мясных позиций! Клиентам предлагают свежую продукцию, а также полуфабрикаты и готовые блюда.

Среди такого количества мяса действительно сложно выбирать, поэтому посетителям радостью помогут „мясные сомелье“, которые не только проконсультируют по выбору, но и, при необходимости, дадут советы по приготовлению вкусных мясных блюд на завтрак, обед или ужин”, — рассказали в МХП.

На открытии и председатель правления МХП Юрий Косюк.

“Я хочу видеть Николаев красивым! Весь город должно быть таким же светлым и красивым, как этот магазин. Хочу, чтобы такое качество сервиса и подход к потребителю был повсюду. В этой точке наши партнеры приложили много усилий для того, чтобы сделать людей счастливыми. В Николаеве появится не один наш магазин, здесь их будет много — 20 или даже 30! А задача нашей сети заключается в том, чтобы у наших посетителей было больше времени на семью, который они не тратились бы на рутинную работу, потому что мы уже все сделали вместо них, все подготовили. Наши клиенты — самая большая ценность для нас!”, — поделился впечатлениями от открытия Косюк.

Также значительные впечатление вызвал у владельца компании и сам магазин.

“Это вау! Я не ожидал такого! Я уже говорил своим партнерам, что они были именно теми драйверами, которые мотивировали, меняли нас. Я очень благодарен. Это, наверное, наиболее мотивированная клиентоориентированная компания. Этот магазин однозначно превзошел мои ожидания. Очень красиво!”, — добавил он.

Николаевскими партнерами МХП стали Игорь и Жанна Димокуровы, владельцы фирмы “Диадема-Консалтинг”, с которыми компания сотрудничает уже на протяжении 15 лет. Они, как и Юрий Косюк, поддерживают идею современного сервиса и индивидуального обслуживания каждого гостя.

“Новый магазин вам понравится, полюбится и будет всегда идти рядом с вами и удовлетворять все ваши потребности и запросы. Мы гарантируем, что каждый ваш отзыв будет услышан, ведь мы продолжаем работать над собой. Хочу также выразить благодарность всей нашей команде и нашему надежному партнеру Юрию Косюку за многолетнее сотрудничество”, — делится один из первых партнеров “Мясомаркета” Игорь Димокуров.

Каждый магазин сети имеет целью полностью удовлетворить гастрономические потребности своих клиентов, поэтому франчайзинг избирается не случайно. Именно они знают об особых потребностях жителей своего города и помогают в налаживании связи с ними. Кроме того, учитываются и особенности расположения: очень важно, чтобы магазин находился в максимально удобном для всех месте, чтобы его гости без лишних хлопот смогли приобрести любимые продукты. Такой заботой и особым подходом МХП планирует поделиться до конца года с жителями еще 20 городов Украины!

Напомним, в агрохолдинге МХП взяли курс на трансформацию с сырьевой на кулинарную компанию. Одними из первых шагов стали открытия новых форматов: магазинов “Мясомаркет”, гастростудии “Секреты Шефа” и точки перекуса “ХО перекусить?” от ТМ “Бащинский”.

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