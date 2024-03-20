Косово готовится отправить Украине пакет военной помощи

Украина получит пакет военной помощи от Косово, в частности минометные снаряды, бронетехника и грузовики. Об этом сообщает Министр обороны частично признанного Косово Эюп Македончи в Х, передает УНН.

Детали

На 20-й встрече в формате "Рамштайн" Министр обороны частично признанного государства на Балканах - Косово Эюп Македончи выразил решительную поддержку Украине в ее героической борьбе против агрессии рф.

В связи с этим, Косово готовится отправить Украине новый пакет военной помощи. По словам Македончи, это не единственный пакет, который будет направлен.

Первый пакет, включающий грузовики и бронетехнику, ожидается на доставку на следующей неделе, тогда как минометные снаряды станут частью второго пакета.

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