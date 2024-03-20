Косово готовится отправить Украине пакет военной помощи

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
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Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

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Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
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Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

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Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
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Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
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Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  187169 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

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НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  141818 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  134110 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
18 марта 2024, 06:06  •  132443 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  191909 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

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Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  191059 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

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Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

13 марта 2024, 09:59  •  395886 просмотра

Косово готовится отправить Украине пакет военной помощи

Косово отправит Украине пакет военной помощи, включая минометные снаряды, бронетехника и грузовики.

Война •   •  1931 просмотра
Косово готовится отправить Украине пакет военной помощи

Нетаньяху отклонил просьбу Байдена отменить наземную атаку на Рафах в Газе

Премьер-министр Израиля Нетаньяху отклонил просьбу президента США Байдена отменить запланированную наземную атаку на Рафах в Газе, ссылаясь на необходимость уничтожения боевиков ХАМАС, которые там скрываются.

Война •   •  3549 просмотра
Нетаньяху отклонил просьбу Байдена отменить наземную атаку на Рафах в Газе

Корейская компания предоставит Украине оборудование для разминирования

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обсудила с компанией HD Hyundai Construction Equipment вопрос предоставления современной техники и оборудования, в том числе механизированных машин разминирования, для гуманитарного разминирования территорий, освобожденных от российской оккупации, с целью обеспечения безопасности населения.

Война •   •  3672 просмотра
Корейская компания предоставит Украине оборудование для разминирования

Канада прекратит экспорт оружия в Израиль

Вчера канадский парламент проголосовал о прекращении экспорта оружия в Израиль с разрозненным голосованием 204 против 117 голосов.

политика •   •  4518 просмотра
Канада прекратит экспорт оружия в Израиль

В Харькове задержали пьяного водителя BMW с гранатой

В Харькове полиция сумела отобрать гранату у водителя BMW, предотвратив потенциальный взрыв и спасая жизни людей.

Криминал и ЧП •   •  4835 просмотра
В Харькове задержали пьяного водителя BMW с гранатой

Зеленский обсудил новые соглашения по безопасности, судебные иски против военных преступников рф и усиление обороны

Президент Зеленский обсудил международную деятельность Украины, новые соглашения по безопасности с партнерами, правовые меры против российских военных преступников, а также усиление противовоздушной обороны от российской агрессии в Сумской и других областях.

Война •   •  8739 просмотра
Зеленский обсудил новые соглашения по безопасности, судебные иски против военных преступников рф и усиление обороны

В Ирпене мужчина с ножом угрожал своему родственнику, вмешалась полиция

Мужчина разгуливал по улице в Ирпене с ножом, угрожая своему родственнику и не подчиняясь приказам полиции, что стало поводом для расследования киевской полиции.

Криминал и ЧП •   •  7237 просмотра
В Ирпене мужчина с ножом угрожал своему родственнику, вмешалась полиция

Сообщено о прилетах в центре Херсона

По словам первого заместителя председателя Херсонского областного совета, в центральной части Херсона были зафиксированы случаи прилетов, а жителям рекомендовали держаться подальше от окон.

Война •   •  8939 просмотра
Сообщено о прилетах в центре Херсона

Винничанин заплатил три тысячи долларов за "горячий тур" в Молдову - ГПСУ

Винничанин заплатил $3 000 интернет-знакомцу, который пообещал переправить его в Молдову через Кучурганский лиман, но их плану помешали пограничники.

Криминал и ЧП •   •  7826 просмотра
Винничанин заплатил три тысячи долларов за "горячий тур" в Молдову - ГПСУ

США останутся в НАТО, если европейские страны будут играть "честно" - Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп подтвердил преданность Америки НАТО, но подчеркнул необходимость справедливого финансового вклада со стороны европейских союзников по альянсу.

политика •   •  10818 просмотра
США останутся в НАТО, если европейские страны будут играть "честно" - Трамп