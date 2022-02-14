Коронавирусной инфекцией в мире заболело более 412 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. По состоянию на утро понедельника в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 412 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире COVID-19 инфицировано 410,674,556 человек, из них выздоровел 330,783,253 человек. Число умерших возросло до 5,828,531.
“Лидеры” по числу инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавирус остаются:
США - 79,325,576
Индия - 42,664,712
Бразилия - 42,664,712
Франция - 21,708,827
Великобритания - 18,306,859
Россия - 14,133,509
Турция - 12,908,321
Германия - 12,387,078
Италия - 12,105,675
Испания - 10,604,200
“Лидеры” по количеству летальных случаев остаются США (943,411), Индия (509,043) и Бразилия (638,124).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава, в Украине зафиксировано 4 525 700 случай коронавірусної болезни COVID-19, из них 102 808 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.