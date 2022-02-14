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15 марта, 19:03 • 100796 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 130120 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 116671 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 110783 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101081 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 98036 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85483 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Коронавирусной инфекцией в мире заболело более 412 млн человек

Коронавирусной инфекцией в мире заболело более 412 млн человек

Киев • УНН

 • 16219 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. По состоянию на утро понедельника в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 412 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире COVID-19 инфицировано 410,674,556 человек, из них выздоровел 330,783,253 человек. Число умерших возросло до 5,828,531.

“Лидеры” по числу инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавирус остаются:

США - 79,325,576
Индия - 42,664,712
Бразилия - 42,664,712
Франция - 21,708,827
Великобритания - 18,306,859
Россия - 14,133,509
Турция - 12,908,321
Германия - 12,387,078
Италия - 12,105,675
Испания - 10,604,200

“Лидеры” по количеству летальных случаев остаются США (943,411), Индия (509,043) и Бразилия (638,124).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава, в Украине зафиксировано 4 525 700 случай коронавірусної болезни COVID-19, из них 102 808 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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