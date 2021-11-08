Коронавирусной инфекцией в мире заболело более 250 млн человек

Общая ситуация
Всего в мире COVID-19 инфицировано 250,274,640 человек, из них выздоровел 226,561,907 человек. Количество умерших возросло до 5,060,234.
“Лидеры” по числу инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавирус остаются США (47,313,412), Индия (34,354,966), Бразилия (21,874,324), Великобритания (9,272,066), Россия (8,755,930), Турция (8,206,375), Франция (7,208,937) и Иран (5,980,260).
“Лидеры” по количеству летальных случаев
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (775,095), Бразилии (609,417) и Индии (460,787).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава, в Украине зафиксировано 3 075 433 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 72 084 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.