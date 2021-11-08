Коронавирусной инфекцией в мире заболело более 250 млн человек

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава, в Украине зафиксировано 3 075 433 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 72 084 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.