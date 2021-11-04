Коронавирусной инфекцией в мире заболело более 248 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. По состоянию на утро четверга в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело более 248 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 248,812,796 человек, из них выздоровел 225,433,611 человек. Количество умерших возросло до 5,036,923.
“Лидеры” по числу инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (47,105,468), Индия (34,320,142), Бразилия (21,835,785), Великобритания (9,171,660), Россия (8,633,643), Турция (8,121,226), Франция (7,180,832) и Иран (5,954,962).
“Лидеры” по количеству летальных случаев
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (770,854), Индии (459,661) и Бразилии (608,304).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава, в Украине зафиксировано 2 979 086 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 69 447 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.