Коронавирус в Черкасской области подтверждено уже в 186 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. По состоянию на 21 апреля, в Черкасской области зарегистрировано 186 инфицированных короновирусом человек. Об этом сообщает Черкасский областной лабораторный центр Минздрава Украины, передает УНН.
"По результатам ежедневного мониторинга COVID-19 сообщаем, что в области зарегистрировано 186 случаев коронавирусной инфекции, двое больных умерли и 42 выздоровели.
Заболевания зарегистрированы на 16 админтерриториях в г. Черкассы, Cмила, Умань, Золотоношском, Городищенском, Каменском, Лисянском, Каневском, Смелянском, Маньковском, Черкасском, Уманском, Катеринопольском, Корсунь-Шевченковском, Чернобаевском и Шполянском районах.
Сообщается, что за сутки было исследовано 230 образцов материала от больных с подозрением на коронавирусную инфекцию.
"Обследовались больные с подозрением на COVID-19, с диагнозом - пневмония, а также контактные лица, общавшиеся с больными с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Напомним, бизнес Черкасской области собрал почти 20 млн грн на борьбу с коронавирусом. Наибольшую сумму выделил Юрий Косюк, владелец агрохолдинга МХП - производителя курятины "Наша Ряба", чьи мощности расположены в Черкасской области. Он предоставил региону 14 млн грн. В общем МХП предоставил 84 млн грн на преодоление коронавируса. Деньги направлены также Винницкой области и в общенациональный фонд.
Кроме того, компания реализует в Черкасской области социальный проект для людей пожилого возраста. Речь идет об инициативе "Социальный магазин", которую реализуют предприятия группы МХП: ПАО "Мироновская птицефабрика" и ГП "Перемога Нова". В рамках проекта птицефабрики через социальные магазины поддерживают малообеспеченные слои населения в местах своего присутствия. Прежде всего пенсионеров, которые имеют возможность раз в месяц покупать курятину по льготным ценам. Социальные магазины обслуживают 32 села в Каневском районе и 10 сел в Черкасском районе.