Корниенко рассказал, что в "Слуге народа" депутаты еще "продуктивные по ночам"

Отвечая на вопрос, влияет ли сверхурочная работа на продуктивность Корниенко сказал: "Как вы знаете, средний возраст нашей фракции около 40 лет. В таком возрасте люди еще продуктивные по ночам. Это доказано и биологически и, так сказать, психологически. Поэтому мы верим в своих депутатов".

Также он предполагает, что здоровый образ жизни поможет другим фракциям не сходить с дистанции.

Напомним, ВР приняла законопроект об отмене неприкосновенности в первом чтении.