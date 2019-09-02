Корнієнко розповів, що у "Слузі народу" депутати ще "продуктивні ночами"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. У фракції "Слуга народу" депутати готові працювати понаднормово, якщо це буде потрібно. Про це сьогодні на брифінгу заявив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає УНН.
Відповідаючи на питання, чи впливає понаднормова робота на продуктивність Корнієнко сказав: "Як ви знаєте, середній вік нашої фракції близько 40 років. У такому віці люди ще продуктивні ночами. Це доведено і біологічно і, так би мовити, психологічно. Тому ми віримо у своїх депутатів".
Також він припускає, що здоровий спосіб життя допоможе іншим фракціям не сходити з дистанції.
Нагадаємо, ВР ухвалила законопроект про скасування недоторканності у першому читанні.