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КСУ признал конституционными оспариваемые положения закона о нотариате

КСУ признал конституционными оспариваемые положения закона о нотариате

Киев  •  УНН

 • 12755 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Конституционный Суд признал конституционными оспариваемые положения Закона Украины “О нотариате”. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КСУ.

“Первый сенат Конституционного Суда Украины 1 июля 2020 года принял решение по делу по конституционной жалобе Общества с ограниченной ответственностью „Укркава“ относительно конституционности положений части первой статьи 88 Закона Украины „О нотариате“ от 2 сентября 1993 года № 3425-XII (далее — Закон). Этим Решением Суд признал оспариваемые положения Закона соответствующими Конституции Украины”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что общество с ограниченной ответственностью “Укркава” обратилось в Конституционный Суд с ходатайством признать неконституционными положения части первой статьи 88 Закона, согласно которому нотариус совершает исполнительные надписи, если представленные документы подтверждают бесспорность задолженности или иной ответственности должника перед взыскателем и при условии, что со дня возникновения права на иск прошло не более трех лет, а в отношениях между предприятиями, учреждениями и организациями — не более одного года.

Отмечается, что автор ходатайства утверждал, что неконституционность оспариваемых положений Закона “влечет противоправное лишение права собственности”.

“Устанавливая порядок нормативного регулирования деятельности нотариата в части определения сроков, в пределах которых нотариус может совершить исполнительную надпись, законодатель ввел четкую их дифференциацию в зависимости от субъектного состава участников правоотношений”, — информирует КСУ.

Также суд считает, что оспариваемые положения Закона, согласно которым нотариус совершает исполнительные надписи при условии, что со дня возникновения права на иск прошло не более трех лет, а в отношениях между юридическими лицами — не более одного года, являются четкими, понятными и однозначными.

“Такое нормативное регулирование исключает возможность произвольного его трактовки, поэтому применение оспариваемых положений Закона лицами (органами), деятельность которых основывается на принципе верховенства права, никоим образом не приводит к противоправного лишения права собственности”, — отмечается в сообщении.

Напомним, в феврале нардепы приняли в первом чтении изменения в закон о нотариате.

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