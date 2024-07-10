Киев • УНН
117 проектов из 13 областей было подано на грантовый конкурс "Час діяти, Нестримні" на создание адаптированных спортивных клубов. Общий бюджет конкурса - 4 миллиона гривен, которые будут распределены между 10 победителями.
Эксперты начали рассмотрение заявок, поданных для участия в конкурсе "Час діяти, Нестримні", передает УНН.
Мы получили 117 проектов из 13 областей от команд, которые готовы создавать адаптированные спортивные клубы для всех жителей громад
Количество проектов по областям:
Среди заявителей:
Общий бюджет конкурса составляет 4 млн грн, которые будут разделены между 10 победителями.
Напомним, грантовый конкурс "Час діяти, Нестримні" запустил благотворительный фонд "МХП - Громаді" совместно с Государственным учреждением "Всеукраинский центр физического здоровья населения "Спорт для всех" в рамках проекта "Активні парки" программы Президента Украины в партнерстве с Министерством молодежи и спорта Украины. Это - грантовая инициатива для громад, которые могут получить до 400 тыс. грн на создание в своем селе или городке адаптивного клуба "Нестримні".
"Несмотря на сложность проектной документации, мы получили много заявок от громад на обустройство адаптивных спортивных клубов. Это свидетельствует о большой потребности в малых городах и селах создать центры для занятий спортом для людей с инвалидностью. Из-за ситуации в Украине количество таких людей стремительно растет, поэтому одной из наших задач является находить партнеров и объединять усилия для создания дополнительных возможностей для громад, которые ищут пути для помощи в реинтеграции и реадаптации ветеранов в частности", - комментирует директор благотворительного фонда "МХП-Громаді" Александр Пахолюк.
"Развитие физической культуры в громадах сегодня приобретает совсем другое значение, чем это было 10, 20 и даже 5 лет назад. И если раньше к спортивному воспитанию и физической культуре относились не совсем серьезно, то сейчас времена изменились, и мы обязаны не просто поддерживать инициативы для развития спорта в громадах, а влиять на формирование здоровой нации, способствовать всестороннему развитию личности", - подчеркивает директор Государственного учреждения "Всеукраинский центр физического здоровья населения "Спорт для всех".
Справка
"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.
Государственное учреждение "Всеукраинский центр физического здоровья населения "Спорт для всех" - это главный реализатор государственной политики в сфере физической культуры и массового спорта в Украине.