Эксперты начали рассмотрение заявок, поданных для участия в конкурсе "Час діяти, Нестримні", передает УНН.

Мы получили 117 проектов из 13 областей от команд, которые готовы создавать адаптированные спортивные клубы для всех жителей громад - говорится в сообщении.

Количество проектов по областям:

Винницкая - 17;

Волынская - 5;



Днепропетровская - 6;



Житомирская - 8;



Ивано-Франковская - 6;



Киевская - 18;



Львовская - 10;



Полтавская - 7;



Сумская - 6;



Тернопольская - 6;



Хмельницкая - 8;



Черкасская - 14;



Черниговская - 6

Среди заявителей:

Коммунальные учреждения, предприятия, организации - 38 проектов;

Общественные объединения - 32 проекта;



Органы местного самоуправления - 36 проектов;



Учреждения здравоохранения - 11 проектов.



Общий бюджет конкурса составляет 4 млн грн, которые будут разделены между 10 победителями.

Напомним, грантовый конкурс "Час діяти, Нестримні" запустил благотворительный фонд "МХП - Громаді" совместно с Государственным учреждением "Всеукраинский центр физического здоровья населения "Спорт для всех" в рамках проекта "Активні парки" программы Президента Украины в партнерстве с Министерством молодежи и спорта Украины. Это - грантовая инициатива для громад, которые могут получить до 400 тыс. грн на создание в своем селе или городке адаптивного клуба "Нестримні".

"Несмотря на сложность проектной документации, мы получили много заявок от громад на обустройство адаптивных спортивных клубов. Это свидетельствует о большой потребности в малых городах и селах создать центры для занятий спортом для людей с инвалидностью. Из-за ситуации в Украине количество таких людей стремительно растет, поэтому одной из наших задач является находить партнеров и объединять усилия для создания дополнительных возможностей для громад, которые ищут пути для помощи в реинтеграции и реадаптации ветеранов в частности", - комментирует директор благотворительного фонда "МХП-Громаді" Александр Пахолюк.

"Развитие физической культуры в громадах сегодня приобретает совсем другое значение, чем это было 10, 20 и даже 5 лет назад. И если раньше к спортивному воспитанию и физической культуре относились не совсем серьезно, то сейчас времена изменились, и мы обязаны не просто поддерживать инициативы для развития спорта в громадах, а влиять на формирование здоровой нации, способствовать всестороннему развитию личности", - подчеркивает директор Государственного учреждения "Всеукраинский центр физического здоровья населения "Спорт для всех".

Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

Государственное учреждение "Всеукраинский центр физического здоровья населения "Спорт для всех" - это главный реализатор государственной политики в сфере физической культуры и массового спорта в Украине.