Конгресс США выделит Украине 560 млн долл. на военную помощь и политику безопасности

“В Конгрессе США представлено ​​Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2017 год, согласно с которым на программы помощи Украине планируется выделить не менее 560 млн. долл. США. В частности, на военную помощь и политику безопасности Украине до конца бюджетного года (до 1 октября) — не менее 238 млн. долл. США”, — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что “без учета кредитных гарантий, которые в этом году пока не рассматриваются (в прошлом году в бюджет закладывались под эти цели 275 млн. долл. США), ассигнования на другие программы помощи планируется даже увеличить (на 27 млн. долл. США, по сравнению с 2016 годом) ”.

Необходимо заметить, что выделенные средства на укрепление обороны и безопасности Украины являются лишь частью от общей суммы 350 млн. долл. США, которая может быть полностью использована после 1 октября 2017 года.

Следующим этапом вступления в силу Консолидированным законом станет его принятия Сенатом и Палатой представителей, которая должна состояться до 5 мая с.г., и в дальнейшем подписания Президентом США.