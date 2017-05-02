Конгресс США выделит Украине 560 млн долл. на военную помощь и политику безопасности

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 39660 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 96451 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 111129 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 124026 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 144215 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 159483 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 122935 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 138745 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189753 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 291048 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
2м/с
76%
Популярные новости

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 27148 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 27327 просмотра

Золотые резервы рф компенсировали треть замороженных активов - Bloomberg

7 апреля, 16:31 • 13819 просмотра

Во Франции задержали внука короля Румынии по делу о коррупции

7 апреля, 16:36 • 13083 просмотра

Пресс-конференция Трампа и Нетаньяху отменена - СМИ

7 апреля, 17:52 • 12654 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 187178 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 243737 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 445357 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 398494 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 483447 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 27329 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 27150 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 42038 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 64380 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 70726 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Конгресс США выделит Украине 560 млн долл. на военную помощь и политику безопасности

Киев • УНН

 • 11798 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. В Конгрессе США представлен ​​Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2017 год, согласно с которым на программы помощи Украине планируется выделить не менее 560 млн. долл. США на военную помощь и политику безопасности Украине. Об этом сообщила пресс-служба Посольства Украины в США на странице в Facebook, передает УНН.

Конгресс США выделит Украине 560 млн долл. на военную помощь и политику безопасности

“В Конгрессе США представлено ​​Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2017 год, согласно с которым на программы помощи Украине планируется выделить не менее 560 млн. долл. США. В частности, на военную помощь и политику безопасности Украине до конца бюджетного года (до 1 октября) — не менее 238 млн. долл. США”, — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что “без учета кредитных гарантий, которые в этом году пока не рассматриваются (в прошлом году в бюджет закладывались под эти цели 275 млн. долл. США), ассигнования на другие программы помощи планируется даже увеличить (на 27 млн. долл. США, по сравнению с 2016 годом) ”.

Необходимо заметить, что выделенные средства на укрепление обороны и безопасности Украины являются лишь частью от общей суммы 350 млн. долл. США, которая может быть полностью использована после 1 октября 2017 года.

Следующим этапом вступления в силу Консолидированным законом станет его принятия Сенатом и Палатой представителей, которая должна состояться до 5 мая с.г., и в дальнейшем подписания Президентом США.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.60
Bitcoin
$79,166.70
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$2,995.44
Ethereum
$1,550.31