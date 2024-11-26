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Компания МХП открыла калибровочную лабораторию для обеспечения высокоточного метрологического сопровождения

Компания МХП открыла калибровочную лабораторию для обеспечения высокоточного метрологического сопровождения

Киев  •  УНН

 • 5165 просмотра

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Компания МХП открыла калибровочную лабораторию для обеспечения высокоточного метрологического сопровождения.

Качество - один из определяющих критериев работы МХП. Компания заботится о нем от выращивания зерна до тарелки потребителя с помощью многоуровневой структуры контроля качества и безопасности и 37 собственных лабораторий.

МХП расширяет систему лабораторного контроля и запускает калибровочную лабораторию для обеспечения высокоточного метрологического сопровождения. Она призвана удовлетворить потребности как внутренних предприятий холдинга, так и внешних заказчиков в высокоточной калибровке и метрологическом обеспечении.

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Новая лаборатория позволит обеспечить высокий уровень технической компетенции благодаря соответствию международному стандарту ISO/IEC 17025. Она оснащена сверхсовременным оборудованием, которое по своим характеристикам превосходит даже большинство национальных метрологических институтов мира. Кроме того, команда экспертов с многолетним опытом сможет проводить проверку компетентности других лабораторий, а также предоставлять профессиональные консультации и обучение в сфере метрологии.

«Калибровочная лаборатория - важный шаг в усилении системы контроля качества и безопасности МХП. В направлении лабораторного контроля компании сосредоточена значительная экспертиза: все лабораторные подразделения ежедневно делают около 11 тысяч исследований - от проверки комбикорма до готовой продукции. Запуск новой калибровочной расширяет наши возможности и позволяет обеспечить не только внутренние, но и внешние запросы на услуги по калибровке с максимальной точностью и оперативностью», - отмечает руководитель управления лабораторного контроля МХП Олеся Таран.

Калибровочная лаборатория уже предоставляет услуги по проверке весов, гирь, термометров, термогигрометров, климатических камер, лабораторных сит, дозаторов, рН-метров, микроскопов и других приборов. До 2025 года планируется аккредитация лаборатории в Национальном агентстве по аккредитации Украины (НААУ) и освоение новых методик, в частности для калибровки спектрометров, секундомеров и штангенинструментов.

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Новая лаборатория стала логическим продолжением развития системы лабораторного контроля МХП. В эту систему входит 37 собственных лабораторий, в том числе и мощный Лабораторный центр, в составе которого работают физико-химическая, ветеринарная, агрохимическая лаборатории. Центр обеспечивает проведение более 500 видов исследований, охватывающих все этапы сельскохозяйственной деятельности - от проверки сырья до контроля готовой продукции.

В этом году Лабораторный центр прошел повторную оценку Национального агентства по аккредитации Украины (НААУ) и расширил сферу аккредитации, включив испытания образцов пищевой продукции (в частности молока), сырья животного и растительного происхождения, воды, кормов и комбикормов. Исследования проводятся по микробиологическим, микологическим, физико-химическим и показателям безопасности, а также осуществляется определение содержания ГМО и их производных. Кроме этого, центр аккредитован по стандарту ISO/IEC 17025 и сертифицирован в соответствии с требованиями GMP+.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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