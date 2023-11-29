Компания BetterMe совместно с Минэкономики создали программу для повышения производительности работников

Компания BetterMe и Минэкономики в рамках инициативы "Ты как?" запустили программу для повышения производительности украинцев. К бесплатной программе могут присоединиться все работодатели Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики, пишет УНН.

Мы предлагаем комплексный инструмент для поддержки физического и ментального здоровья работников, который поможет улучшить стрессоустойчивость и концентрацию на работе, - говорится в сообщении.

Детали

Программа включает профилактики выгорания в приложении BetterMe: Mental Health, а быстрые и эффективные тренировки в офисе в приложении BetterMe: Health Coaching.

Отмечается, что кроме этого, всем пользователям будет доступен весь контент (тренировки, медитации, челленджи и т.д.) обоих мобильных приложений.

Приобщиться могут все работодатели Украины. Для этого лишь нужно перейти по ссылке и следовать указаниям.

Напомним

Как писал УНН, в мобильном приложении BetterMe: Mental Health запустили бесплатный курс "Важные навыки в периоды стресса", где собраны упражнения для трансформирования негативных эмоций и снижения тревоги.