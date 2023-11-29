Компания BetterMe совместно с Минэкономики создали программу для повышения производительности работников
Киев • УНН
BetterMe и Министерство экономики Украины запустили бесплатную программу, направленную на повышение производительности украинских работников путем укрепления физического и психического здоровья с помощью комплексных инструментов, предлагаемых в двух мобильных приложениях.
Компания BetterMe и Минэкономики в рамках инициативы "Ты как?" запустили программу для повышения производительности украинцев. К бесплатной программе могут присоединиться все работодатели Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики, пишет УНН.
Мы предлагаем комплексный инструмент для поддержки физического и ментального здоровья работников, который поможет улучшить стрессоустойчивость и концентрацию на работе,
Детали
Программа включает профилактики выгорания в приложении BetterMe: Mental Health, а быстрые и эффективные тренировки в офисе в приложении BetterMe: Health Coaching.
Отмечается, что кроме этого, всем пользователям будет доступен весь контент (тренировки, медитации, челленджи и т.д.) обоих мобильных приложений.
Приобщиться могут все работодатели Украины. Для этого лишь нужно перейти по ссылке и следовать указаниям.
Напомним
Как писал УНН, в мобильном приложении BetterMe: Mental Health запустили бесплатный курс "Важные навыки в периоды стресса", где собраны упражнения для трансформирования негативных эмоций и снижения тревоги.
Компания BetterMe совместно с Минэкономики создали программу для повышения производительности работников
BetterMe и Министерство экономики Украины запустили бесплатную программу, направленную на повышение производительности украинских работников путем укрепления физического и психического здоровья с помощью комплексных инструментов, предлагаемых в двух мобильных приложениях.
За два последних года протезы в Украине получили около 20 тысяч человек, среди которых военные и гражданские - Жолнович
В Украине выросло производство протезов: за два года количество предприятий удвоилось, а также увеличилось финансирование программ протезирования. Программы доступны для гражданских и военных. При этом военные получают расширенные возможности протезирования, поддерживаемые государством, и пользуются дополнительной благотворительной поддержкой.
Укроборонпром опроверг фейки о поставках запчастей к самолетам и вертолетам в рф
Укроборонпром отрицает сообщения о поставках компонентов для самолетов и вертолетов в Россию с 2014 года, уточняя, что украинские компании, о которых идет речь, не имеют никаких контрактов с упомянутой российской фирмой или посредниками. Правоохранительные органы расследуют эти обвинения.
Кулеба не видит недостатка политической воли для поставки Украине обещанного ЕС миллиона боеприпасов, признает технические трудности
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признает технические трудности с поставкой обещанного ЕС миллиона боеприпасов в Украину, заявляя, что необходимо экспертное решение.
Незаконно присвоили земли стратегического значения на Киевской ГЭС: задержали преступную группировку
В Киеве правоохранители задержали группу из 20 человек, среди которых были чиновники и инвесторы, за незаконное завладение более 5 гектарами стратегической земли стоимостью около 15 миллионов гривен. Подозреваемым может грозить до 12 лет лишения свободы.
В Киеве задержали банду рейдеров, которые хотели захватить парковочный бизнес
Правоохранители Киева задержали пять человек, которые, угрожая убийством, силой хотели отобрать парковочный бизнес у предпринимателей из Киева.
Совет Украина-НАТО собрался в Брюсселе: Столтенберг выразил уверенность, что Украина станет полноправным членом Альянса
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Украина станет полноправным членом Альянса.
Количество погибших в результате непогоды в Украине увеличилось до 12 - МВД
Непогода в Украине привела к 12 погибшим и 23 раненым, включая детей; экстренные службы активно реагируют на ситуацию.
Сильный ветер опрокинул национальную рождественскую елку возле Белого дома в Вашингтоне
Национальная рождественская елка возле Белого дома была перевернута сильным ветром, но впоследствии восстановлена. Служба национальных парков заменила оборванный кабель и закрепила елку, чтобы предотвратить дальнейшие инциденты. Предполагается, что главная елка будет готова к церемонии зажжения огней с участием президента Байдена и его жены Джилл.
Последствия непогоды в Одесской области: ДТЭК вернул свет для 523 тысяч семей
ДТЭК восстановил электроснабжение для 523 000 семей в 651 населенном пункте Одесской области после непогоды.