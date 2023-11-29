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Компания BetterMe совместно с Минэкономики создали программу для повышения производительности работников

Киев  •  УНН

29 ноябрь 2023, 11:20  •  6839 просмотра

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BetterMe и Министерство экономики Украины запустили бесплатную программу, направленную на повышение производительности украинских работников путем укрепления физического и психического здоровья с помощью комплексных инструментов, предлагаемых в двух мобильных приложениях.

Компания BetterMe и Минэкономики в рамках инициативы "Ты как?" запустили программу для повышения производительности украинцев. К бесплатной программе могут присоединиться все работодатели Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики, пишет УНН.

Мы предлагаем комплексный инструмент для поддержки физического и ментального здоровья работников, который поможет улучшить стрессоустойчивость и концентрацию на работе,

- говорится в сообщении.

Детали

Программа включает профилактики выгорания в приложении BetterMe: Mental Health, а быстрые и эффективные тренировки в офисе в приложении BetterMe: Health Coaching.

Отмечается, что кроме этого, всем пользователям будет доступен весь контент (тренировки, медитации, челленджи и т.д.) обоих мобильных приложений.

Приобщиться могут все работодатели Украины. Для этого лишь нужно перейти по ссылке и следовать указаниям.

Напомним

Как писал УНН, в мобильном приложении BetterMe: Mental Health запустили бесплатный курс "Важные навыки в периоды стресса", где собраны упражнения для трансформирования негативных эмоций и снижения тревоги.

Ольга Разгон

Ольга Разгон

Общество
Компанія BetterMe спільно з Мінекономіки створили програму для підвищення продуктивності працівників
BetterMe and the Ministry of Economy have created a program to increase employee productivity
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