Комитет поддержал отмену НДС-льготы для "зеленой энергетики"

"Комитет по вопросам налоговой и финансовой политики поддержал отмену льготы, которой освобождался от уплаты НДС импорт энергетического оборудования для солнечных и ветроэлектростанций. Ранее в предыдущем парламенте, эту НДС-льготу пробовали протолкнуть в законопроект о защите детей, а потом ее же протолкнули вместе с правкой о НДС-льготе для электрокаров", - говорится в сообщении.

По словам Геруса, выгодоприобретателями этой льготы были компании (их владельцы), которые строили СЭС и ВЭС и запускались по самым высоким в мире "зеленым" тарифам (тариф на солнце в Украини 15 евроцентов, в Германии 4,7 евроцента, а в Узбекистане 6 евроцентов).

"Проигрывали от этой льготы украинские производители энергетического оборудования, платили весь входной НДС и были в неравных (худших) условиях по сравнению с импортом. Такие заводы есть в Виннице, Краматорске и других местах. Также проигрывал украинский государственный бюджет, которому через эту льготу не последовало у 10 млрд грн в 2019 году", - написал глава комитета.

Также он надеется, что в парламенте уже в ближайшее время пригласить законопроект №1210 с соответствующими поправками комитета.

Напомним, 3 декабря 2019 года парламентарии приняли за основу проект закона №1210 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов.