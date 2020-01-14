Комітет підтримав скасування ПДВ-пільги для "зеленої енергетики"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав скасування ПДВ-пільги на імпорт енергетичного обладнання для "зеленої енергетики". Про це на Facebook написав голова комітету Андрій Герус, передає УНН.
"Комітет з питань податкової та фінансової політики підтримав скасування пільги, якою звільнявся від сплати ПДВ імпорт енергетичного обладнання для сонячних та вітроелектростанцій. Раніше у попередньому парламенті, цю ПДВ-пільгу пробували проштовхнути у законопроект про захист дітей, а потім її таки проштовхнули разом із правкою про ПДВ-пільгу для електрокарів", - йдеться у повідомленні.
За словами Геруса, вигодонабувачами цієї пільги були компанії (їх власники), які будували СЕС та ВЕС та запускалися по найвищих у світі "зелених" тарифах (тариф на сонце в Украіні 15 євроцентів, в Німеччині 4,7 євроценти, а в Узбекистані 6 євроцентів).
"Програвали від цієї пільги українські виробники енергетичного обладнання, які сплачували все вхідне ПДВ і були у нерівних (гірших) умовах у порівнянні із імпортом. Такі заводи є у Вінниці, Краматорську тощо. Також програвав український державний бюджет, яким через цю пільгу не надійшло біля 10 млрд грн у 2019 році", - написав голова комітету.
Також він сподівається, що у парламенті вже найближчим часом проголосують законопроект №1210 із відповідними правками комітету.
Нагадаємо, 3 грудня 2019 року парламентарі ухвалили за основу проект закону №1210 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків.