Комитет МВФ не смог написать совместное коммюнике на фоне разногласий по войнам

Комитет Международного валютного фонда не смог опубликовать совместное коммюнике по итогам весенней сессии МВФ и Всемирного Банка, из-за разногласий членов относительно войн на Ближнем Востоке и в Украине. Зато МВФ опубликовал заявление главы организации, где признаны экономические риски, связанные с конфликтами в мире, передает УНН.

Члены Международного валютно-финансового комитета "обсудили глобальные макроэкономические и финансовые последствия текущих войн и конфликтов, включая войну в Украине, гуманитарный кризис в Газе, а также сбои в судоходстве в Красном море. - говорится в заявлении.

Детали

Министр финансов Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Джадаан, который сейчас председательствует в МВФ отметил, что геополитическая фрагментация мировой экономики в целом приводит к негативным последствиям, но некоторые страны получают выгоду от диверсификации цепочек поставок, которые являются частью этой тенденции.

Признавая, что IMFC не является форумом для решения геополитических вопросов и проблем безопасности, и эти вопросы будут обсуждаться на других форумах, члены IMFC признали, что эти ситуации оказывают значительное влияние на мировую экономику. Сегодняшняя эра не должна быть войн и конфликтов. - сказал Аль-Джадан.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева сказала, что весенние встречи МВФ и Всемирного банка на этой неделе в Вашингтоне были сосредоточены на повышении устойчивости мировой экономики.

"Чего мы хотим, так это мира, где рост будет сильнее, уровень жизни выше и страны с низким уровнем дохода не падают. Мир, который будет более устойчивым к потрясениям, которые будут продолжать происходить".

Георгиева призвала страны "завершить работу" над обузданием инфляции, продолжая при этом восстанавливать фискальные буферы, которые были истощены пандемией COVID-19 и последующим кризисом стоимости жизни.

Представители мировых финансов неоднократно пытались достичь согласия относительно консенсусного коммюнике в течение двух лет после вторжения России в Украину.

Министр финансов Финляндии Рийка Пурра объяснила журналистам после обнародования заявления главы, что Северные страны единодушно выступили против принятия официального коммюнике, поскольку в нем прямо не упоминается Россия.