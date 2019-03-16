Команда Airport Consulting Vienna представила громаде Днепра результаты оценки площадок для нового аэропорта

Команда Airport Consulting Vienna начала исследования в январе текущего года. Эксперты рассмотрели 3 варианта размещения будущего аэропорта Днепра: действующий аэропорт в городской черте и 2 площадки, где строительство надо начинать “с нуля” — часть аэродрома “Камянка” возле города и территория возле пос. Соленое между Днепром и Запорожьем.

Юрий Рубанов, представитель Airport Consulting Vienna, сообщил, что во всех 3-х случаях рекомендованная длина взлетно-посадочной полосы составляет 3200 м из расчета на обслуживание 4 млн. пассажиров в год. Метеорологические условия не отличаются. “Из 3-х вариантов ни одно из мест не имеет преимуществ по метеоусловиям и вообще проблема метеоусловий решается установкой системой посадки в аэропорту. Есть система посадки, которые позволяют производить посадку и при нулевой видимости,” — сказал эксперт.

Прогнозный пассажиропоток в долгосрочной перспективе будет формироваться населением Днепра, Днепропетровской области, части Полтавской, Кировоградской и Запорожской областей. Что касается сравнительного анализа площадок, то, согласно экспертной оценке, Airport Consulting Vienna наименее подходящим вариантом является пос. Соленое. Здесь самая сложная ситуация с созданием инфраструктуры — с точки зрения, подъездных путей для пассажиров и доставки топлива для самолетов, подвода коммуникаций, отсутствия персонала и др. А главное, существование аэропорта в Соленом возможно при условии закрытия активно развивающегося за деньги местной громады аэропорта в Запорожье.

Экономически наиболее выгоден вариант перестройки действующего “Международного аэропорта “Днепр”. “Новый аэропорт на базе действующего обошелся бы в 214,3 млн. евро, и построить его можно за 2 года. При этом, не только не прекращая прием и отправку рейсов, но и привлекая новые авиакомпании в расчете на перспективу. Тогда как освоение площадок в „чистом поле“ потребует минимум 400 млн. евро и займет более 5 лет”, — сказал Юрий Рубанов.

Сравнительная оценка вариантов строительства нового аэропорта в Днепре

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