Команда Airport Consulting Vienna представила громаді Дніпра результати оцінки майданчиків для нового аеропорту

Команда Airport Consulting Vienna початку дослідження в січні поточного року. Експерти розглянули 3 варіанти розміщення майбутнього аеропорту Дніпра: діючий аеропорт в межах міста і 2 майданчики, де будівництво треба починати "з нуля" - частина аеродрому "Кам'янка" біля міста і територія біля сел. Солоне між Дніпром і Запоріжжям.

Юрій Рубанов, представник Airport Consulting Vienna, повідомив, що у всіх 3-х випадках рекомендована довжина злітно-посадкової смуги складає 3200 м з розрахунку на обслуговування 4 млн пасажирів на рік. Метеорологічні умови не відрізняються.

"З 3-х варіантів жодне з місць не має переваг через метеоумови і взагалі проблема метеоумов вирішується установкою системи посадки в аеропорту. Є системи посадки, які дозволяють проводити посадку і за нульової видимості", - сказав експерт.

Прогнозний пасажиропотік в довгостроковій перспективі буде формуватися населенням Дніпра, Дніпропетровської області, частини Полтавської, Кіровоградської та Запорізької областей. Що стосується порівняльного аналізу майданчиків, то, згідно з експертною оцінкою, Airport Consulting Vienna найменш підходящим варіантом є село Солоне. Тут найскладніша ситуація зі створенням інфраструктури - з точки зору, під'їзних шляхів для пасажирів і доставки палива для літаків, підведення комунікацій, відсутності персоналу та ін. А головне, існування аеропорту в Солоному можливо за умови закриття аеропорту в Запоріжжі, що активно розвивається за гроші місцевої громади.

Економічно найбільш вигідний варіант перебудови діючого "Міжнародного аеропорту "Дніпро". "Новий аеропорт на базі иснуючого обійшовся б в 214,3 млн євро, і побудувати його можна за 2 роки. При цьому, не тільки не припиняючи прийом і відправку рейсів, а й залучаючи нові авіакомпанії в розрахунку на перспективу. Тоді як освоєння майданчиків в "чистому полі" вимагатиме мінімум 400 млн євро і займе більше 5 років", - сказав Юрій Рубанов.

Порівняльна оцінка варіантів будівництва нового аеропорту в Дніпрі

Інформація Airport Consulting Vienna