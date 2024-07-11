Российские войска активно усиливают свои силы и средства на направлении Харьковской области, где продолжаются боевые действия, но, по сравнению с весенними месяцами, летом количество обстрелов пограничья уменьшилось, что может свидетельствовать о перегруппировке оккупантов. Об этом заявил в четверг спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

"Надо понимать, что россия продолжает держать определенное количество своих сил и средств. Более активное усиление происходит на направлении Харьковской области, где продолжаются активные боевые действия - это направление Липцы и Волчанск. Там враг не может продвинуться вглубь территории Украины, получая сопротивление от Сил обороны. Если говорить о количестве обстрелов в целом, в пределах Харьковской, Сумской и Черниговской областей, то, к сожалению, это количество держится - в среднем 60-70 в сутки. Весной было несколько большее количество обстрелов. Это могло достигать около ста обстрелов в сутки, которые осуществила россия по территории Украины", - сказал Демченко.

Он добавил, что оккупанты применяют артиллерию, БПЛА, чтобы наносить поражения, но есть и случаи применения врагом авиации.

"Учитывая, что количество обстрелов по сравнению с весенними месяцами несколько уменьшилось, то я не исключаю, что враг мог перегруппировать свои средства, или нельзя исключать, что он их использует на тех направлениях, где ведутся активные боевые действия", - сказал Демченко.

Напомним

Ситуация вблизи границы с беларусью, по данным ГПСУ, остается полностью контролируемой. Рядом с украинской границей пограничники не отмечают ни перемещения техники, ни личного состава подразделений армии беларуси или россии. Также на этом направлении не наблюдается активность вражеских ДРГ.