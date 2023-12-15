Пострадавших из-за подрыва гранат депутатом на Закарпатье уже 26: полиция говорит, в отношении подрывника проводят реанимационные мероприятия (видео)

Депутат в сельсовете на Закарпатье взорвал гранаты во время сессии: предварительно, подрывник погиб, 11 человек ранены

Депутат сельского совета взорвал гранаты во время сессии в закарпатском селе Керецки, в результате чего погиб сам, еще 11 человек получили ранения. Полиция и специалисты проводят расследование на месте происшествия.