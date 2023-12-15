Пострадавших из-за подрыва гранат депутатом на Закарпатье уже 26: полиция говорит, в отношении подрывника проводят реанимационные мероприятия (видео)
Количество пострадавших из-за подрыва гранат депутатом на Закарпатье возросло до 26: полиция сообщает, что в отношении подрывника проводят реанимационные мероприятия.
Пограничники задержали контрабандистов, которые изготавливали дроны для переправки сигарет за границу
Волынские пограничники разоблачили контрабандистов, которые изготавливали беспилотники для контрабанды сигарет в ЕС, конфисковав БПЛА и оборудование для их производства. Изъятые беспилотники помогут украинской обороне.
В Украинском доме открыли выставочный проект "ДоДома на Рождество. Свет украинской традиции"
В проекте "ДоДома на Рождество. Свет украинской традиции" экспонируются традиционные одежда и посуда, ковры и украшения, аудиозаписи старинных колядок.
Прокуратура начала расследование из-за недопуска детей с собакой в укрытие во время тревоги в Киеве
Прокуратура города Киева начала досудебное расследование после того, как двум детям с собакой не позволили войти в школьное укрытие во время ракетного обстрела.
Депутат в сельсовете на Закарпатье взорвал гранаты во время сессии: предварительно, подрывник погиб, 11 человек ранены
Депутат сельского совета взорвал гранаты во время сессии в закарпатском селе Керецки, в результате чего погиб сам, еще 11 человек получили ранения. Полиция и специалисты проводят расследование на месте происшествия.
Украина пригласила Турцию присоединиться к Морской коалиции
Министр обороны Украины Рустем Умеров пригласил Турцию присоединиться к Морской коалиции для защиты судоходства и "зернового коридора" от российского вмешательства. Турция пообещала продолжать поддерживать Украину.
ФИФА приветствует присутствие 3000 женщин на трибунах, на матче чемпионата в Иране
Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил восхищение по поводу того, что 3 000 женщин посетили футбольное дерби в Тегеране - впервые за последние 40 лет женщинам разрешили присутствовать на стадионе. Это произошло после переговоров ФИФА с футбольным представительством Ирана.
МИД: задержан водитель, сбивший трех украинских водителей на границе с Польшей
Водитель был задержан за наезд на трех украинских водителей на польско-украинской границе, в результате чего они получили незначительные травмы и не нуждались в госпитализации. Украинский консул отреагировал на инцидент.
В оккупированном Мелитополе украинские партизаны взорвали поезд, которым россияне возили боеприпасы из Крыма
Украинские партизаны взорвали железнодорожный поезд с грузом для российских войск в Мелитополе, повредив пути и оборудование. Эта атака сорвала транспортировку военных грузов из Крыма и является последней в серии успешных диверсий.
"Киевстар" возобновил работу 4G в Киеве
"Киевстар" возобновил работу сети 4G в Киеве, генеральный директор подтвердил, что фиксированный интернет и голосовая связь работают, но восстановление SMS продолжается.