"Клоны" в бюллетенях не пустили в Раду 5 человек, но наказания за это нет - КИУ

По его словам, технология клонирования на текущих парламентских выборах лишила мест в парламенте 5 человек.

"Технологию клонов использовали всегда при общенациональных выборах, однако ее эффективность всегда была незначительной. Клоны могли оттягивать незначительное количество голосов, это могло измеряться в полпроцента - до 1%. Но нынешняя кампания показала очень высокую эффективность технологии клонов, потому что, во-первых, кампания была очень короткой, а во-вторых, технология клонирования использовалась не только по "однофамильцам", или людям с похожими фамилиями, именами и отчеством, а также была и технология клонирования партии-лидера. Все эти "фальшивые" кандидаты на самом деле отобрали достаточно большое количество голосов. Около 5 человек не попали в нынешний парламент, прежде всего, из-за использования технологии клонов", - сказал он.

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Кошель отметил, что бороться с технологией клонов довольно сложно.

"Нельзя на законодательном уровне запретить кандидату баллотироваться в Раду, который, скажем, имеет схожую фамилию с фамилией лидера кампании. Теоретически не исключено, что он тоже может быть активным гражданином, желающим реализовать свое право быть избранным", - пояснил эксперт.

В КИУ считают, что ограничить "клонирование" на выборах в дальнейшем можно с помощью усовершенствованной законодательной базы.

"Первая проблема, которую мы увидели, была в слабости политических партий. Предполагаю, что команда "Слуги народа", в частности, недоработала, чтобы защитить свой партийный бренд. Политическая партия-лидер должна защищать свои авторские права на символику, название и тому подобное. Могу предположить, что партия "Слуга народа", в период избирательной кампании была, прежде всего, в виртуальной плоскости - не было качественно отлаженной работы избирательных штабов. Поэтому, очевидно, они не защитили свои авторские права. Потому появились и общественные организации "Слуга народа", и частные предприятия "Слуга народа" и другие.

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Второе - это сигнал того, что надо улучшать качество законодательства, которое бы позволяло защищать авторские права, в том числе - на партийные бренды, чтобы не было технологии клонирования партий. Потому что речь идет об искаженных результатах выборов. О людях, которые не получили депутатские мандаты из-за технологии клонирования. Ну и также я считаю, что в законодательстве нужно урегулировать еще несколько вопросов: изменение фамилии, имени и отчества. Эта технология достаточно распространена, мы видели примеры во время предыдущих выборов, что граждане меняли свои имена и фамилии буквально за сутки, накануне регистрации, чтобы стать таким образом полным клоном лидеров кампании. Здесь нужно предусмотреть предохранители, и полноценная реформа избирательного законодательства должна регулировать вопросы ответственности за регистрацию технических кандидатов", - отметил Кошель.

Он предположил, что кандидатам-клонам достаточно щедро доплачивали их "заказчики", и на этих выборах это превратилось в своеобразный бизнес. Также Кошель предложил предусмотреть за такие действия уголовную ответственность.

"В случае, если за такие действия будет предусмотрена уголовная ответственность и в случае качественной работы правоохранителей по выявлению этих преступлений, то я считаю, что это существенно может уменьшить проблему. Полностью же преодолеть ее нельзя, но в разы уменьшить - да", - резюмировал руководитель КИУ.

Напомним, как писал УНН, наибольшее количество кандидатов-клонов было зарегистрировано в Днепропетровской и Луганской областях - 24 и 14 соответственно. Наименьшее - в Житомирской, Ивано-Франковской, Херсонской, Ровенской, Черкасской и Черновицкой областях - по 1.