"Клони" у бюлетенях не пустили до Ради 5 осіб, але покарання за це немає - КВУ

За його словами, технологія клонування на поточних парламентських виборах позбавила місць у парламенті 5 осіб.

“Технологію клонів використовували завжди під час загальнонаціональних виборів, однак її ефективність завжди була незначною. Клони могли відтягувати незначну кількість голосів, це могло вимірюватися у пів відсотка — до 1%. Але цьогорічна кампанія показала надзвичайно високу ефективність технології клонів, тому що, по-перше, кампанія була дуже короткою, а по-друге, технологія клонування використовувалася не тільки щодо "однофамільців", або людей зі схожими прізвищами, іменами та по-батькові, а також була і технологія клонування партії-лідера. Всі ці “фальшиві” кандидати насправді відібрали досить велику кількість голосів. Близько 5 осіб не потрапили до цьогорічного парламенту, насамперед, через використання технології клонів”, - сказав він.

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Кошель наголосив, що боротися із технологією клонів досить складно.

“Не можна на законодавчому рівні заборонити кандидату балотуватися у Раду, який, скажімо, має схоже прізвище із прізвищем лідера кампанії. Теоретично не виключено, що він теж може бути активним громадянином, який бажає реалізувати своє право бути обраним”, - пояснив експерт.

У КВУ вважають, що обмежити “клонування” на виборах надалі можна за допомогою удосконаленої законодавчої бази.

“Перша проблема, яку ми побачили, була у слабкості політичних партій. Припускаю, що команда “Слуги народу”, зокрема, недопрацювала, щоб захистити свій партійний бренд. Політична партія-лідер мала б захищати свої авторські права на символіку, назву тощо. Можу припустити, що партія "Слуга народу", яка у період виборчої кампанії існувала, насамперед, у віртуальній площині - не мала якісно налагодженої роботи виборчих штабів. Тож, очевидно, вони не захистили свої авторські права. Бо з'явилися і громадські організації “Слуга народу”, і приватні підприємства “Слуга народу” тощо.

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Друге - це сигнал тому, що треба покращувати якість законодавства, яке б дозволяло захищати авторські права, в тому числі - на партійні бренди, щоб не було технології клонування партій. Тому що йдеться про перекручені результати виборів. Про людей, які не отримали депутатські мандати через технологію клонування. Ну і також я вважаю, що в законодавстві потрібно врегулювати ще кілька питань: зміна прізвища, ім'я та по-батькові. Ця технологія досить поширена, ми бачили приклади під час попередніх виборів, що громадяни змінювали свої імена та прізвища буквально за добу, напередодні реєстрації, щоб стати таким чином повним клоном лідерів кампанії. Тут потрібно передбачити запобіжники, і повноцінна реформа виборчого законодавства мала б регулювати питання відповідальності за реєстрацію технічних кандидатів”, - зазначив Кошель.

Він припустив, що кандидатам-клонам досить щедро доплачували їх “замовники”, і на цих виборах це перетворилося на своєрідний бізнес. Також Кошель запропонував передбачити за такі дії кримінальну відповідальність.

“У разі, якщо за такі дії буде передбачена кримінальна відповідальність і якщо буде якісною робота правоохоронців по виявленню цих злочинів, то я вважаю що це суттєво може зменшити проблему. Повністю ж подолати її не можна, але в рази зменшити – так”, - резюмував керівник КВУ.

Нагадаємо, як писав УНН, найбільша кількість кандидатів-клонів була зареєстрована у Дніпропетровській та Луганській областях - 24 і 14 відповідно. Найменша - у Житомирській, Івано-Франківській, Херсонській, Рівненській, Черкаській та Чернівецькій областях - по 1.