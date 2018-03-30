Климкин встретился с Президентом Турции

“Участие во встрече с Главой турецкого государства приняли Уполномоченный Президента Украины по вопросам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, Первый заместитель Министра информационной политики Украины Эмине Джапаров, народный депутат Украины Мария Ионова. Кроме того, во время встречи присутствовали заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз, которые были освобождены из русского плена благодаря усилиям турецкой стороны”, — говорится в сообщении.

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Климкин отметил, что вопросы обеспечения прав и законных интересов граждан Украины, которые подвергаются давлению и репрессиям на временно оккупированных территориях нашего государства со стороны государства-агрессора находятся в центре повышенного внимания Украине.

Вместе с тем, “чрезвычайно важно, что эти вопросы находятся в фокусе нашего стратегического партнера — Турции”. В этом контексте Министр подчеркнул необходимость продолжения украинского-турецкой взаимодействия по освобождению украинских политических заключенных, содержащихся в оккупированном Крыму и на территории РФ, в том числе с привлечением к этому процессу лидеров крымскотатарского народа.

Во время встречи была высказана высокая оценка развития украинского-турецкой двустороннего сотрудничества, в частности углублению торгово-экономического сотрудничества и межчеловеческого измерения.

Кроме того, стороны обсудили основные элементы подготовки к Седьмого заседания Стратегического совета высокого уровня, который состоится в этом году в Турции под сопредседательством президентов обеих стран.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что решение Российской Федерации выслать дипломатических представителей ряда стран, в том числе Украины, в качестве “зеркальной” реакции является нонсенсом.