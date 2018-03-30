Клімкін зустрівся з Президентом Туреччини

КИЇВ. 30 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у рамках свого візиту до Туреччини був прийнятий Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Сторони обговорили основні елементи підготовки до Сьомого засідання Стратегічної ради високого рівня, що відбудеться у цьому році в Туреччині під співголовуванням президентів обох країн, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МЗС України.