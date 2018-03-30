Клімкін зустрівся з Президентом Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у рамках свого візиту до Туреччини був прийнятий Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Сторони обговорили основні елементи підготовки до Сьомого засідання Стратегічної ради високого рівня, що відбудеться у цьому році в Туреччині під співголовуванням президентів обох країн, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МЗС України.
“Участь у зустрічі з Главою турецької держави взяли Уповноважений Президента України з питань кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, Перший заступник Міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова, народний депутат України Марія Іонова. Крім того, під час зустрічі були присутні заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров та Ахтем Чийгоз, які були звільнені з російського полону завдяки зусиллям турецької сторони”, — йдеться у повідомленні.
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Клімкін зазначив, що питання забезпечення прав та законних інтересів громадян України, які зазнають утисків та репресій на тимчасово окупованих територіях нашої держави з боку держави-агресора перебувають у центрі підвищеної уваги України.
Разом з тим, "надзвичайно важливо, що ці питання перебувають в фокусі нашого стратегічного партнера — Туреччини". У цьому контексті Міністр наголосив на необхідності продовження українсько-турецької взаємодії із звільнення українських політичних в’язнів, утримуваних в окупованому Криму та на території РФ, у тому числі із залученням до цього процесу лідерів кримськотатарського народу.
Під час зустрічі була висловлена висока оцінка розвитку українсько-турецького двостороннього співробітництва, зокрема поглибленню торговельно-економічного співробітництва та міжлюдського виміру.
Крім того, сторони обговорили основні елементи підготовки до Сьомого засідання Стратегічної ради високого рівня, що відбудеться у цьому році в Туреччині під співголовуванням президентів обох країн.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що рішення Російської Федерації вислати дипломатичних представників низки країн, у тому числі України, в якості “дзеркальної” реакції є нонсенсом.