Клименко посетил подразделения Нацгвардии в Донецкой области, провел совещание

Министр внутренних дел Игорь Клименко посетил подразделения Национальной гвардии, которые несут службу на самых сложных направлениях Донецкой области в составе Сил Обороны государства. Он провел оперативное совещание с командованием подразделений и бригад Нацгвардии на этом направлении, передает УНН.

Посетил подразделения Национальной гвардии, которые несут службу на самых сложных направлениях Донетчины в составе Сил Обороны государства. Здесь враг сосредоточивает свои значительные силы, проводит постоянные штурмы. Но наши бойцы удерживают позиции. Провел оперативное совещание с командованием подразделений и бригад Нацгвардии на этом направлении. Потребности знаем, работаем над необходимым обеспечением - написал Клименко.

Также он сообщил, что Нацгвардейцы, спасатели, полицейские получили государственные и ведомственные награды.