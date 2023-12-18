Клименко показал, как артиллеристы бригады "Рубеж" уничтожают вражескую пушку МТ-12 "Рапира"

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко опубликовал видео, на котором бойцы бригады "Рубеж" Гвардии наступления на Бахмутском направлении уничтожают вражескую пушку МТ-12 "Рапира", передает УНН.

Бойцы бригады "Рубеж" Гвардии наступления продолжают демилитаризовать агрессора на бахмутском направлении. На видео артиллеристы бригады уничтожают вражескую пушку МТ-12 "Рапира", замаскированную в лесополосе - написал Клименко.

По его словам, подразделения Национальной гвардии, которые выполняют задачи на линии фронта по восточным и южным направлениям, также нанесли врагу существенные потери.

Клименко также сообщил, что в течение прошлой недели уничтожено:

- 21 танк

- 11 БМП

- 1 БТР

- 18 ББМ

- 36 ед. автомобильной техники

- 1 РСЗО

- 3 склада БК

- 1 КШМ

- 4 комплекса РЭБ

- 3 склада БК

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