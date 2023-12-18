Клименко показал, как артиллеристы бригады "Рубеж" уничтожают вражескую пушку МТ-12 "Рапира"
Киев • УНН
Украинские военнослужащие бригады "Рубеж" уничтожили вражескую пушку на Бахмутском направлении и нанесли тяжелые потери врагу
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко опубликовал видео, на котором бойцы бригады "Рубеж" Гвардии наступления на Бахмутском направлении уничтожают вражескую пушку МТ-12 "Рапира", передает УНН.
Бойцы бригады "Рубеж" Гвардии наступления продолжают демилитаризовать агрессора на бахмутском направлении. На видео артиллеристы бригады уничтожают вражескую пушку МТ-12 "Рапира", замаскированную в лесополосе
По его словам, подразделения Национальной гвардии, которые выполняют задачи на линии фронта по восточным и южным направлениям, также нанесли врагу существенные потери.
Клименко также сообщил, что в течение прошлой недели уничтожено:
- 21 танк
- 11 БМП
- 1 БТР
- 18 ББМ
- 36 ед. автомобильной техники
- 1 РСЗО
- 3 склада БК
- 1 КШМ
- 4 комплекса РЭБ
- 3 склада БК
Дополнение
Пограничники на Купянском направлении повредили экскаватор FPV-дроном.
Клименко показал, как артиллеристы бригады "Рубеж" уничтожают вражескую пушку МТ-12 "Рапира"
Украинские военнослужащие бригады "Рубеж" уничтожили вражескую пушку на Бахмутском направлении и нанесли тяжелые потери врагу.
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