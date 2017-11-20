Кличко: ул. Владимирскую по плану завершат ремонтировать в мае-июне 2018

Мэр Киева напомнил, что работы на ул. Владимирской - от ул. Льва Толстого до ул. Б. Хмельницкого - начали в этом году.

"Это одна из центральных улиц столицы. И здесь однозначно нужен был ремонт - потому что тротуары и проезжая часть находились в ужасном состоянии", - сказал Кличко.

В частности, здесь уже провели фрезерование асфальтобетонного покрытия проезжей части, заменили люки и ливнеприемники, устроили 2-слойное асфальтобетонное покрытие и разметку, установили бордюрные камни. Сейчас продолжаются работы по устройству тротуаров с помощью ФЭМов и антипаркувальних столбиков, которые планируют завершить до конца года. В то же время, капитальный ремонт не касается части проезжей части Владимирской, вымощенной брусчаткой.

В 2018 году будут продолжены работы на участке от переулка Рыльского к Андреевскому спуску.

"Пока позволяют погодные условия, то ремонтные работы продолжаются. А завершатся они в конце мая - начале июня следующего года. И могу вас заверить, что нам не стыдно за качество тех работ, которые будут осуществлены. Ежедневно мы контролируем ход работ", - отметил Виталий Кличко.

Что касается ул. Льва Толстого, то был отремонтирован участок от ул. Большая Васильковская до ул. Тарасовская. В частности, осуществили работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия проезжей части, установление бортовых камней. Также заменили люки и ливнеприемники, устроили 2-слойное асфальтобетонное покрытие с полимерасфальтобетону. Начаты работы по озеленению прилегающей территории и нанесения дорожной разметки.

"Мы делаем не только новое дорожное покрытие, но и устанавливаем новое современное освещение, которое позволяет значительно экономить средства. Используем другие ноу-хау ", - подчеркнул мэр столицы.

Виталий Кличко также выразил надежду, что парламент в ближайшее время примет закон, который позволит наконец навести порядок с парковкой в ​​городах. И на отремонтированных тротуарах не будут стоять машины, и не будут занимать полосы для движения в обновленных столичных дорогах.