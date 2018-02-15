Кличко примет участие в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко примет участие в открытии и работе Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая состоится 16-18 февраля. Тема нынешнего мероприятия - "Будущая роль Евросоюза как глобального игрока и его взаимоотношения с Россией и США", передает УНН со ссылкой на пресс-службу мэра.
Во время конференции запланирован ряд двусторонних встреч Виталия Кличко с ведущими представителями политических и деловых кругов, в частности, со Специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, Федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем, председателем группы Христианско-социального союза Германии в Бундестаге Александром Добриндтом. Посетит Кличко и прием мэра Мюнхена Дитера Райтера, который традиционно проходит в рамках конференции.
Также мэр Киева примет участие в дискуссии конференции "Форум безопасности и мира при поддержке Международного Союза демократов и Международного Республиканского Института" с участием спецпредставителя США Курта Волкера, директора Международного Республиканского Института Дэна Твиннинга, члена парламента Канады Тони Клемента и ланчи по приглашению Ялтинской Европейской Стратегии, где будут обсуждать вопросы и вызовы, стоящие перед национальной безопасностью Украины.