Кличко примет участие в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 65745 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 80520 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 83241 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108163 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100664 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104701 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111663 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117102 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122830 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Кличко примет участие в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности

Кличко примет участие в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности

Киев  •  УНН

 • 7184 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко примет участие в открытии и работе Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая состоится 16-18 февраля. Тема нынешнего мероприятия - "Будущая роль Евросоюза как глобального игрока и его взаимоотношения с Россией и США", передает УНН со ссылкой на пресс-службу мэра.

Во время конференции запланирован ряд двусторонних встреч Виталия Кличко с ведущими представителями политических и деловых кругов, в частности, со Специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, Федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем, председателем группы Христианско-социального союза Германии в Бундестаге Александром Добриндтом. Посетит Кличко и прием мэра Мюнхена Дитера Райтера, который традиционно проходит в рамках конференции.

Также мэр Киева примет участие в дискуссии конференции "Форум безопасности и мира при поддержке Международного Союза демократов и Международного Республиканского Института" с участием спецпредставителя США Курта Волкера, директора Международного Республиканского Института Дэна Твиннинга, члена парламента Канады Тони Клемента и ланчи по приглашению Ялтинской Европейской Стратегии, где будут обсуждать вопросы и вызовы, стоящие перед национальной безопасностью Украины.

Украинские Национальные Новости

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