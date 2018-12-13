Кличко: принятый бюджет-2019 обеспечит дальнейшее развитие столицы и учитывает интересы всех киевлян

Предложенный проект бюджета Киева на следующий год поддержали 87 депутатов Киевсовета. Мэр отметил, что смета столицы на 2019-й год будет составлять более 57 млрд грн. - на 5000000000 больше, чем нынешний.

"Этот документ очень важен для дальнейшего развития нашего города. В нем учтены интересы каждого жителя столицы. И мне приятно отметить, что из года в год смета Киева увеличивается. Эти средства мы направляем на медицину, образование, социальная защита, развитие инфраструктуры, реформирования системы ЖКХ ", - заявил Кличко.

Мэр столицы поблагодарил всех депутатов Киевсовета и руководителям департаментов КГГА за эффективную работу над проектом бюджета. По его словам, у города еще есть потенциал, чтобы еще увеличить поступления в столичный бюджет.

"У нас есть много направлений для увеличения поступлений в бюджет. Это, например, - увеличение поступлений и от туристических сборов, и от внедрения цивилизованной системы парковки, и от прозрачных конкурсов на размещение торговых точек ", - подчеркнул мэр.

Традиционно больше всего средств запланировано направить на сферу образования. Финансирование этой отрасли предусмотрено на уровне 17900000000 грн. На здравоохранение планируется направить - 10700000000 грн, на социальную защиту киевлян - 8800000000 грн, на транспортную инфраструктуру - 6900000000 грн, на жилищно-коммунальное хозяйство - 5500000000 грн.