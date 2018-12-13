Кличко: принятый бюджет-2019 обеспечит дальнейшее развитие столицы и учитывает интересы всех киевлян
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Принятый бюджет на 2019-й год - это сбалансированный смету для дальнейшего развития столицы. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на заседании Киевсовета, передает УНН.
Предложенный проект бюджета Киева на следующий год поддержали 87 депутатов Киевсовета. Мэр отметил, что смета столицы на 2019-й год будет составлять более 57 млрд грн. - на 5000000000 больше, чем нынешний.
"Этот документ очень важен для дальнейшего развития нашего города. В нем учтены интересы каждого жителя столицы. И мне приятно отметить, что из года в год смета Киева увеличивается. Эти средства мы направляем на медицину, образование, социальная защита, развитие инфраструктуры, реформирования системы ЖКХ ", - заявил Кличко.
Мэр столицы поблагодарил всех депутатов Киевсовета и руководителям департаментов КГГА за эффективную работу над проектом бюджета. По его словам, у города еще есть потенциал, чтобы еще увеличить поступления в столичный бюджет.
"У нас есть много направлений для увеличения поступлений в бюджет. Это, например, - увеличение поступлений и от туристических сборов, и от внедрения цивилизованной системы парковки, и от прозрачных конкурсов на размещение торговых точек ", - подчеркнул мэр.
Традиционно больше всего средств запланировано направить на сферу образования. Финансирование этой отрасли предусмотрено на уровне 17900000000 грн. На здравоохранение планируется направить - 10700000000 грн, на социальную защиту киевлян - 8800000000 грн, на транспортную инфраструктуру - 6900000000 грн, на жилищно-коммунальное хозяйство - 5500000000 грн.