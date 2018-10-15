Кличко: более 26000 киевлян защищали и защищают Украину на Востоке государства

Кличко отметил, что столичная власть делает все возможное, чтобы поддержать защитников Украины, их семьи и семьи погибших воинов.

"Более 26 000 киевлян - защитников получили материальную помощь от 5000 до 25000 гривен. 34 семьи погибших героев тоже получили помощь. Ежемесячно адресную материальную помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг получает 431 человек, - подчеркнул Кличко. - Мы помогаем в лечении раненым защитникам Украины. - И компенсируя тем, кто обращается, расходы на стационарное лечение. И 150 киевлян из числа пострадавших участников Революции Достоинства, участников боевых действий были направлены на санаторно-курортное лечение ", - сказал Кличко.

Мэр столицы отметил, что киевлянам - участникам АТО и членам семей погибших защитников власти Киева предоставила единовременную материальную помощь ко Дню Победы и Дню памяти и примирения.

Впрочем, как отметил Кличко, все эти цифры не измеряют той мужества и патриотизма, которые демонстрируют защитники Украины.

"Новое украинское войско, закалилось в безжалостной войне с агрессором, является примером мужества и символом непобедимости духа. Украинские воины, добровольцы, волонтеры доказали, что Украина способна защищать свою землю и независимость", - подчеркнул мэр Киева.

Он также поздравил всех с днем ​​святой Покровы Пречистой Богородицы и с Днем украинского казачества. "Пусть Матерь Божья оберегает вас. Как всегда оберегала и предоставляла украинским воинам сил в борьбе с врагом", - сказал Кличко.