Кличко: поддержка USAID и ЕБРР позволит полностью заменить теплосеть и снизить тарифы для киевлян

"Для нас особенно важно, что сегодня мы имеем первые результаты совместной работы, воплотились в проекте Меморандума по развитию теплоэнергетического комплекса Киева между КГГА,« Киевтеплоэнерго », Агентством США по международному развитию, Европейским банком реконструкции и развития, Международной финансовой корпорацией, - сказал Кличко. - Через 10 дней мы должны подписать Меморандум между всеми сторонами. мы благодарны за вашу поддержку. И готовы продемонстрировать, что Киев является надежным партнером ", - добавил Кличко.

Стороны обсудили детали проекта Меморандума и договорились еще раз встретиться, чтобы согласовать его окончательный вариант. В частности, планируется, что финансовую поддержку для модернизации и улучшения эффективности работы столичного теплоэнергетического комплекса предоставлять Европейский банк реконструкции и развития и Международная финансовая корпорация.

Инвестиции, в первую очередь, планируется направить на обновление инфраструктуры теплоэнергетического комплекса, повышение качества услуг, предоставляемых "Киевтеплоэнерго", и в перспективе - уменьшение себестоимости этих услуг. Рекомендуется оптимизировать и организационную и управленческую структуру "Киевтеплоэнерго", что позволит сократить соответствующие расходы; создать независимую Наблюдательный совет "Киевтеплоэнерго", которая обеспечит ориентацию предприятия на потребителя, прозрачность деятельности "Киевтеплоэнерго" и подготовит предприятие к привлечению частных инвестиций.

Кличко напомнил, что в апреле этого года город завершило 17-летнее соглашение с ПАО «Киивнерего». Следовательно, столичная власть осуществила беспрецедентный шаг - вернула под контроль общества теплоэнергетический комплекс Киева. Это, в частности, крупнейшие в Украине теплоэлектроцентрали - ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, - почти 200 котельных, 2,6 тыс. Км сетей, мусоросжигательный завод «Энергия».

"В Киеве работает третий по масштабам и мощностью теплоэнергетический комплекс в Европе. И десятки лет в его ремонт и модернизацию не вкладывали необходимых средств, техническое состояние можно назвать критическим, сети изношены почти на 80%, - отметил городской голова. - Решение о возвращении теплоэнергетического комплекса под контроль города - это шаг к спасению системы централизованного теплоснабжения. И если бы мы не сделали этого, то через 4-5 лет эта система была бы уже безвозвратно разрушенной ", - отметил мэр Киева.

"Я убежден, что детальная оценка рисков, последовательный стратегический план, поддержка надежных международных партнеров поможет Киеву повторить успешный опыт европейских городов, имели аналогичную ситуацию. Мы нацелены на то, чтобы не только сохранить уникальный теплоэнергетический комплекс, который вернули в управление города, но и улучшить его работу и создать новый стандарт качества предоставления услуг для потребителей ", - подчеркнул Виталий Кличко.