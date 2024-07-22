Рукотворная трагедия, которая повлекла смерть юноши в столице на аттракционе - остается без кадровых решений со стороны мэрии Виталия Кличко, сообщает УНН.

За двое суток мэрия опубликовала несколько сообщений о трагедии на своем сайте, однако ни в одном из них не идет речь об отстранении от должностей людей, ответственных за функционирование «смертельного аттракциона».

Из указанного на сайте, мэрия рассчитывает на «справедливое и честное расследование», а также «способствует следственным действиям» во время неотложных следственных действий правоохранителей, в частности изъятие документов.

Впрочем, известно, что заказчиком проекта аттракциона в 2020 году было коммунальное предприятие «Плесо», которое подчиняется напрямую мэрии Кличко. А департамент экономики и инвестиций Киева проводил конкурс по обустройству рокового аттракциона.

Контекст

Ранее УНН в ГУ ГСЧС в Киеве сообщили, что из Днепра достали тело 20-летнего парня, который вчера упал в реку с аттракциона из-за обрыва троса.

Добавим

Более 140 должностных лиц Кличко получили подозрения в злоупотреблениях в течение 2023 - 2024 годов. Однако мэрия не признает себя виновной в растрате средств налогоплательщиков. Несмотря на установленные факты коррупции чиновники остаются на своих местах и продолжают свою деятельность.