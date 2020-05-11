Киевский ботсад имени Гришко заработал после карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Киевский ботанический сад имени Гришко сегодня, 11 мая, открылся для посетителей после смягчения карантинных ограничений, введенных из-за распространения COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу ботсада в Facebook.
"Руководствуясь сообщением Премьер-министра, Национальный ботанический сад имени Гришко будет открыт для посетителей 11 мая 2020 года и все желающие смогут его посетить, соблюдая безопасные условия и установленные гигиенические правила", - говорится в сообщении.
Указано, что посетители должны соблюдать определенные правила во время посещения ботанического сада: носить маску, не собираться в группы более 3 человек, не проводить групповые мероприятия, не использовать детскую площадку.
Кроме того, отмечается, что в ботсаду действуют стандартные правила поведения: запрещено срывать или повреждать растения, ходить по газонам, мусорить, устраивать пикники и разжигать костер, ездить на велосипеде или самокате, портить имущество ботсада и выгуливать собак.
Напомним, в Украине с 11 мая начинается снятие первых карантинных ограничений, введенных из-за ситуации с распространением коронавируса.