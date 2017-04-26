Киевская область попала в пятерку лидеров по объему строительства жилья в Украине

В ведомстве отметили, что в январе-марте этого года в Харьковской области было выполнено строительных работ на 1 млрд 532 млн грн, в Одесской области - на 1 млрд 359 млн грн, в Днепропетровской - на 1 млрд 318 млн грн, в Полтавской - на 1 млрд 153 млн грн, в Киевской - на 828 млн грн.

Индекс строительной продукции в январе-марте 2017 года, по сравнению с январем-мартом 2016 года, составил 103,3%.

Напомним, по итогам 2016 года среди районов Киевской области лидером по объему выполненных строительных работ признано Киево-Святошинский район, а среди городов региона - Бровары.

По результатам опроса, Бровары признаны лучшим пригородом столицы. Сейчас в Броварах сводят один из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК Scandia (Скандинавский городок).

Согласно проекту, комплекс рассчитан на 100 жилых домов с собственной масштабной инфраструктурой. На территории комплекса предусмотрены школы, детские сады, стадион, спортивные и детские площадки, парк с озером, амфитеатр для концертов и многое другое. Стоимость квартиры в ЖК Scandia стартует от 15 тыс. долларов США.