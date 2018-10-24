"Киевгорстрой" предлагает скидку до праздника Хеллоуин
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. "Киевгорстрой" предоставляет скидку в размере "чертовой дюжины" для тех, кто не верит в предрассудки и готов купить квартиру под № 666, передает УНН.
Квартира - 2-комнатная на 20 этаже дома № 5 в ЖК на Каховской. Ее площадь - 61,97 кв.м, полная стоимость - 1314468 грн, со скидкой 13% - 1163246 грн (при условии полной оплаты).
Сюрприз на Хеллоуин. Становитесь владельцем нового жилья со скидкой 151 222 грн. Справки по тел .: