"Киевгорстрой" предлагает скидку до праздника Хеллоуин

Квартира - 2-комнатная на 20 этаже дома № 5 в ЖК на Каховской. Ее площадь - 61,97 кв.м, полная стоимость - 1314468 грн, со скидкой 13% - 1163246 грн (при условии полной оплаты).

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