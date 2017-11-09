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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 12513 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 46863 просмотра

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"Киевгорстрой" получил признание "Выбор Украины 2017 года"

"Киевгорстрой" получил признание "Выбор Украины 2017 года"

Киев  •  УНН

 • 12317 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Холдинговая компания “Киевгорстрой” получила бизнес-награду “Выбор Украины 2017 года”, которая вручается компаниям-победителям за весомый вклад в развитие страны, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

Оценка экспертов проводится ежегодно методом ICCA 50 (Congress and Convention Association at 50) с целью определения лидеров согласно показателям финансово-хозяйственной деятельности компании среди украинских предприятий.

Приветствуя весь коллектив с высокой наградой, президент “Киевгорстроя” Игорь Кушнир отметил, что это не просто памятная награда, это признание результата работы за прошлый год.

“Это наш результат работы за прошлый год. Это говорит о том, что мы правильно работаем. Несмотря на все мы остаемся на высоте. Это заслуга всего коллектива. За это большое спасибо не только от меня, но и от города — киевского городского головы и от всей общины”, — сказал он.

Также за достигнутые успехи, и весомый личный вклад в развитие и процветание компании, организаторский талант и безупречный профессионализм, преданность интересам коллектива и компании награду “Золотые руки” с вручением национального сертификата получил директор Департамента организации строительства и эксплуатации Олег Регида.

За высокую профессиональную квалификацию, компетенцию, безупречную работу и личный вклад в развитие и процветание производственного процесса награждены статусом-званием “Профессионал года” с вручением национального сертификата инженер технического надзора Наталья Вильховская и специалист производственного отдела Артем Эмиров.

Награда “Выбор Украины 2017” и признание высокого профессионализма работников компании — это результат ежедневной ответственной работы и заслуженный авторитет в глазах клиентов, партнеров и конкурентов.

 

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