"Киевгорстрой" получил признание "Выбор Украины 2017 года"

Оценка экспертов проводится ежегодно методом ICCA 50 (Congress and Convention Association at 50) с целью определения лидеров согласно показателям финансово-хозяйственной деятельности компании среди украинских предприятий.

Приветствуя весь коллектив с высокой наградой, президент “Киевгорстроя” Игорь Кушнир отметил, что это не просто памятная награда, это признание результата работы за прошлый год.

“Это наш результат работы за прошлый год. Это говорит о том, что мы правильно работаем. Несмотря на все мы остаемся на высоте. Это заслуга всего коллектива. За это большое спасибо не только от меня, но и от города — киевского городского головы и от всей общины”, — сказал он.

Также за достигнутые успехи, и весомый личный вклад в развитие и процветание компании, организаторский талант и безупречный профессионализм, преданность интересам коллектива и компании награду “Золотые руки” с вручением национального сертификата получил директор Департамента организации строительства и эксплуатации Олег Регида.

За высокую профессиональную квалификацию, компетенцию, безупречную работу и личный вклад в развитие и процветание производственного процесса награждены статусом-званием “Профессионал года” с вручением национального сертификата инженер технического надзора Наталья Вильховская и специалист производственного отдела Артем Эмиров.

Награда “Выбор Украины 2017” и признание высокого профессионализма работников компании — это результат ежедневной ответственной работы и заслуженный авторитет в глазах клиентов, партнеров и конкурентов.