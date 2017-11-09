"Київміськбуд" отримав визнання "Вибір України 2017 року"

Оцінка експертів проводиться щорічно методом ICCA 50 (Congress and Convention Association at 50) з метою визначення лідерів згідно з показниками фінансово-господарської діяльності компанії серед українських підприємств.

Вітаючи весь колектив із високою відзнакою, президент “Київміськбуду” Ігор Кушнір зазначив, що це не просто пам’ятна нагорода, це визнання результату роботи за минулий рік.

“Це наш результат роботи за минулий рік. Це говорить про те, що ми правильно працюємо. Попри все ми залишаємося на висоті. Це заслуга роботи всього колективу. За це велике спасибі не тільки від мене, а й від міста — київського міського голови і від усієї громади”, — сказав він.

Також за досягнуті успіхи, та вагомий особистий внесок у розвиток та процвітання компанії, організаторський талант та бездоганний професіоналізм і відданість інтересам колективу і компанії нагороду “Золоті руки” з врученням національного сертифікату отримав директор Департаменту організації будівництва та експлуатації Олег Регіда.

За високу професійну кваліфікацію, компетенцію, бездоганну працю та особистий внесок у розвиток та процвітання виробничого процесу нагороджені статусом-званням “Професіонал року” з врученням національного сертифікату інженер технічного нагляду Наталія Вільховська та фахівець виробничого відділу Артем Еміров.

Нагорода “Вибір України 2017” і визнання високого професіоналізму працівників — це результат щоденної відповідальної роботи і заслужений авторитет в очах покупців, партнерів і конкурентів.