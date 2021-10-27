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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев и 13 областей соответствуют "оранжевой" зоне карантина - Минздрав

Киев • УНН

 • 25807 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Киев и 13 областей Украины из-за высокого уровня госпитализаций с COVID-19, загруженности коек с кислородом и повышенного коэффициента выявления случаев инфицирования соответствуют оранжевой зоне эпидемической опасности. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает УНН.

Киев и 13 областей соответствуют "оранжевой" зоне карантина - Минздрав

Детали

По данным Минздрава, по состоянию на 27 октября, признаки "оранжевой" зоны эпидемической опасности имеют:

  • город Киев;
  • Волынская область;
  • Житомирская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Киевская область;
  • Луганская область;
  • Львовская область;
  • Полтавская область;
  • Тернопольская область;
  • Харьковская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черкасская область;
  • Черновицкая область;
  • Черниговская область.

Добавим

В "красную" зону эпидемической опасности вошли: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская и Херсонская области.

"Желтыми" остаются три области: Винницкая, Закарпатская и Кировоградская.

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