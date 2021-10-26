Киев и 12 областей соответствуют "оранжевой" зоне карантина - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Киев и 12 областей Украины из-за высокого уровня госпитализаций с COVID-19, загруженности коек с кислородом и повышенного коэффициента выявления случаев инфицирования соответствуют оранжевой зоне эпидемической опасности. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает УНН.
Детали
По данным Минздрава, по состоянию на 26 октября, признаки “оранжевой” зоны эпидемической опасности имеют:
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- город Киев;
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- Волынская область;
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- Житомирская область;
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- Ивано-Франковская область;
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- Киевская область;
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- Луганская область;
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- Львовская область;
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- Тернопольская область;
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- Харьковская область;
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- Хмельницкая область;
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- Черкасская область;
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- Черновицкая область;
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- Черниговская область.
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Добавим
В “красную” зону эпидемической опасности вошли: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская и Херсонская области.
“Желтыми” остаются Винницкая, Закарпатская, Кировоградская, Полтавская области.
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