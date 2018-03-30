Киев погрузится в туман: видимость на дорогах 200-500 м

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

• снизить скорость движения;

• при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

• держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;

• при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

• избегать резких маневров на дороге.

Напомним, в первый день апреля в ряде областей Украины ожидается дождь с грозой.