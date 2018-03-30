Киев погрузится в туман: видимость на дорогах 200-500 м
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. До конца суток 30 марта, и ночью 31 марта в столице сохранится туман, видимость 200-500 м. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре, передает УНН.
Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:
• снизить скорость движения;
• при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
• держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
• при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
• избегать резких маневров на дороге.
Напомним, в первый день апреля в ряде областей Украины ожидается дождь с грозой.